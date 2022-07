La biblioteca Lluís Barceló i Bou de Palamós organitza, un any més, l’activitat «Biblioplaça», promoguda pel Servei de Biblioteques de Catalunya, amb la qual surt al carrer i promou la lectura a l’estiu en àmbits públics dels barris del municipi més allunyats d’aquest equipament. Aquesta activitat es trasllada cada setmana a una plaça diferent del municipi on hi ubica una carpa i taules i on, de manera totalment gratuïta, s’ofereix el servei de consulta de llibres, revistes i premsa diària per a adults, joves i infants, així com, amb l’ajuda de dues dinamitzadores, activitats de dinamització lectora i de promoció cultural. La proposta té lloc aquest juliol i agost, cada tarda de 18 a 20 hores