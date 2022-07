Aquest dissabte 9 de juliol s'estrena una nova edició de la campanya Guíxols Gaudeix. Cada persona que faci una compra de 15 euros o més en algun dels negocis participants obtindrà un segell. Quan acumuli deu segells, se li donarà un val de descompte de 10 euros per gastar en qualsevol dels establiments. A més, entrarà en el sorteig per aconseguir vals d'entre 150 i 2.000 euros, també per comprar en els negocis participants. La regidora de Turisme, Núria Cucharero, recorda que aquesta campanya "és una molt bona manera d'incentivar el consum local, de conèixer els nostres establiments, i fer que els diners es vagin quedant a la ciutat i hi vagin circulant". En aquest sentit, Cucharero destaca el paper dels participants i assenyala que "cada vegada n'hi ha més".

Per la seva banda, la presidenta dels comerciants, Alèxia Sánchez, destaca que la campanya "dona una empenta" als petits comerciants i destaca la col·laboració amb l'Ajuntament. "És una campanya clau per a nosaltres i hem d'aprofitar-la perquè ens porta client local, però també molt turista i gent de segones residències", ha assenyalat. El Porta Ferrada participa en el 'Guíxols gaudeix' A més, aquest any destaca la participació del Festival de la Porta Ferrada que se celebra els mesos de juliol i agost a Sant Feliu de Guíxols. Els qui vulguin participar-hi hauran de presentar un tiquet de compra del mateix dia del concert a l'estand del Village del Guíxols Arena. Com en la resta de casos, l'import mínim ha de ser de 15 euros en algun dels establiments adherits a la campanya. A més, també caldrà que es presenti l'entrada de l'espectacle que es va a veure al Guíxols Arena. Amb tot això, la persona entrarà en el sorteig d'un val de compra de 100 euros.