La previsió per aquesta estació és que les altes temperatures i l’escassetat de les pluges indueixin a un estiu molt sec. És una situació alarmant i el massís de les Gavarres es troba en perill. Tot i això, el clima no és l’única amenaça per aquests boscos, ja que, des de fa setmanes, els robatoris de coure s’han convertit en un problema per al medi ambient. Els lladres aconsegueixen aquest metall cremant el plàstic que l’envolta, una acció que pot tenir conseqüències devastadores per les Gavarres.

Alguns veïns de Romanyà de la Selva han alertat que els lladres han operat de nit, en tres o quatre ocasions, a la zona de Puig d’Arques. La preocupació principal és que el foc es propagui i pugui causar un gran incendi. Segons diuen, el divendres 8 de juliol, pujant a Romanyà, abans d’arribar al coll del Matxo Mort, van trobar més restes de cables cremats la nit anterior. En aquest cas, el foc ja començava a escampar-se pel territori i va arribar a cremar una petita zona de matolls. El veïnat de la localitat ja va fer una denúncia als Mossos d’Esquadre. Tanmateix, demanen als cossos pertinents que intensifiquin la vigilància. Actuacions de prevenció El Baix Empordà és una zona en perill d’incendis. Ja en va patir un fa aproximadament una setmana, el passat divendres 1 de juliol, al municipi de Castell d’Aro. El foc va cremar 70 hectàrees i va obligar a desallotjar 350 veïns i turistes de sis urbanitzacions als termes municipals de Castell d’Aro i Santa Cristina. En un estiu com aquest és molt important la tasca que fan les agrupacions de defensa forestal (ADF), que tenen com a objectiu prevenir i lluitar contra els incendis forestals, o la dels Rucs de les Gavarres que utilitzen rucs que mengen i trepitgen el sotabosc i, així, ajuden a prevenir els incendis. Com menys sotabosc, menys intensitat i rapidesa del foc.