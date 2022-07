El govern de Calonge i Sant Antoni, format pels equips municipals de Junts, PSC i PP, s’ha posicionat unànimement a favor de la destitució del regidor Norbert Botella de l’equip de govern. Ho va manifestar en un comunicat emès ahir, després que divendres l’alcalde del municipi, Jordi Soler, afirmés que havia estat la seva decisió. Ara, l’equip de govern en bloc l’acusa de generar tensió i abandonar «de manera temerària» les responsabilitats. També consideren que hi ha hagut «manca absoluta d’empatia» i de «no haver-se adaptat» a la forma de treballar de l’equip. Per la seva banda, el ja regidor a l’oposició es defensa assegurant que ha deixat l’equip de govern «per decisió personal» i que les desavinences han vingut motivades per «discutir decisions arbitràries» d’alcaldia. Botella assegura que «la coalició va néixer morta».