L'entitat ecologista SOS Costa Brava ha denunciat l'actuació que s'ha dut a terme aquesta setmana en una zona de la platja de Pals (Baix Empordà), ubicada davant de l'antiga Ràdio Liberty i dins el parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. El promotor d'una nova guingueta ha modificat l’orografia de les dunes per crear un monticle i anivellar el terreny amb dues retroexcavadores. Ho ha fet sense autorització prèvia del parc, que n'ha aixecat acta però de moment no ha pres mesures. Aquesta és la primera vegada que hi haurà una guingueta, després que l'any passat l'Ajuntament de Pals, que ha declinat fer declaracions, modifiqués el pla d'usos de la platja permetent aquest servei en un espai natural freqüentat per nudistes.

Aquest passat dimarts dia 5 de juliol, segons critica SOS Costa Brava, dues màquines retroexcavadores van accedir a una zona de la platja de Pals ubicada dins l'àmbit del parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter sense autorització prèvia. Hi van estar treballant durant un parell de dies per anivellar el terreny i crear una zona una mica més alçada que la resta de la platja per col·locar-hi una nova guingueta. Una actuació per la qual el parc natural va aixecar una acta.

Salvem la Platja de Pals, una de les entitats que s'agrupen sota el paraigües de SOS Costa Brava, explica que de moment no s'han pres mesures i s'està instal·lant la guingueta amb intenció que obri aviat. El president de Salvem la Platja de Pals, Pau Bosch, recorda que fa uns anys es va retirar l'autorització a una altra guingueta per una actuació menor sense permís i afirma que "si s'és imparcial, hauria de passar el mateix".

A Pals, fins ara les guinguetes s'havien ubicat sempre en zones urbanes, on la primera línia de mar està ocupada per edificis. Aquesta serà doncs la primera vegada que se n'ubica una en un espai natural. Això ha estat possible després que l'elaboració l'any passat del pla d'usos temporals de la platja de Pals, que es renova cada quatre anys, preveiés una nova guingueta davant dels terrenys que ocupa l'antiga Ràdio Liberty.

SOS Costa Brava considera "desafortunada" aquesta decisió de permetre instal·lar una guingueta en una zona de platja protegida. El president de Salvem la Platja de Pals critica que ha estat una mala actuació, tant per part de l'Ajuntament "per proposar-ho", com del parc natural i Costes de l'Estat "per admetre-ho". I explica que l'espai presenta "un entorn molt fràgil" d’especial interès faunístic, florístic i geològic davant l’Hàbitat dunar d’Interès Comunitari (HIC) Prioritari del Parc Natural.

Fauna i flora protegides

El president de Salvem la Platja de Pals explica que una de les aus que nidifiquen a la zona és el corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), una espècie en declivi a Catalunya que requereix dunes i platges extenses i ben conservades i que cria durant aquesta època de l’any, dins els cordons dunars que confronten la nova guingueta. Una guingueta que Bosch denuncia que s'ha ubicat precisament "just on s'acaba el cordó dunar", sense deixar "ni un metre de separació".

Una altra de les espècies amenaçades que viuen en aquesta platja natural és la sargantana cendrosa (Psammodromus hispanicus edwarsianus) que s’enterra amb facilitat a la sorra. Conjuntament amb la sargantana ibèric-provençal (Podarcis hispanica liolepis) manté la seva major població a les dunes adjacents i a la platja on es troba la nova guingueta.

També hi ha espècies botàniques d'interès que creixen a la duna mòbil i la fixen, com el borró (Ammophila arenaria), l'Elymus farctus, el card marí (Eryngium maritimum), el lliri de mar (Pancratium maritimum), l'Echinophora spinosa o la Stachys marítima. Aquesta última planta està catalogada "en perill d’extinció" i només creix en ambients sorrencs i dunars allunyats de les zones urbanes i poc freqüentades per l’home, per quedar lliures de trepig. Segons detalla SOS Costa Brava, la Stachys marítima es troba ocupant la superfície més gran de tot el parc natural dins els cordons dunars de Radio Liberty, al voltant de la nova guingueta.

Platja nudista

L'entitat ecologista també alerta que aquesta zona de la platja de Pals és "la més natural i menys urbana del municipi", on habitualment s’hi ha fet nudisme i on mai s’havia autoritzat cap guingueta. Consideren que la nova instal·lació pot provocar conflictes perquè els banyistes que freqüenten la zona busquen tranquil·litat i poder sentir-se a gust passejant-hi despullats. Així ho explica un membre de Salvem la Platja de Pals, Marc Rambla, que afegeix que des de l'associació s'espera que "es potenciï el parc natural per sobre del negoci".

S'ha de potenciar el parc natural per sobre del negoci

Un precedent de conflicte d'una guingueta ubicada en una cala freqüentada per nudistes és la de l'Illa Roja a Begur (Baix Empordà). L'any passat se n'hi va instal·lar una, a qui es va concedir llicència per a vuit anys. Però el col·lectiu nudista es va queixar perquè deia que s'ocupaven més metres dels previstos, posaven la música alta i no els volien servir si hi anaven despullats. A més, els banyistes que practiquen el nudisme denunciaven discriminació per la gran afluència de banyistes tèxtils.

Aquest abril, l'Ajuntament de Begur va retirar la llicència a la promotora de la guingueta (l'empresa Red Rock 2021 SL). L'empresa va recórrer al contenciós, i ara fa pocs dies el jutjat li va donar la raó i va autoritzar que pogués reobrir. Això sí, a la cala de l'Illa Roja de Begur, després d'haver-ho reclamat, a finals de juny els nudistes sí que han aconseguit que l'Ajuntament instal·li rètols reconeixent l'espai com a cala nudista.

Amb tot, SOS Costa Brava i l’Associació Salvem la Platja de Pals demanen al Parc Natural i a la Generalitat que no s’autoritzin guinguetes a les zones de les platges més naturals i menys alterades per l’activitat humana del litoral. També alerten que aquesta zona de la platja de Pals on s'està instal·lant la nova guingueta es neteja amb un tractor, i que no s’hauria de permetre l'accés de cap maquinària a les zones de la platja més naturals del municipi com les Basses d’en Coll i l’entorn de Ràdio Liberty; proposen retirar els residus i plàstics de forma manual, deixant pals i troncs. Per últim, reclamen millorar la vigilància de l’àrea lliure de trepig, ampliant i restituint el cordó dunar trencat i la fixació de dunes mòbils en regressió mitjançant vegetació i la utilització d’estructures trampa per frenar la sorra.