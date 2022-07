El mercat de Sant Feliu de Guíxols ha recuperat l’afluència de clients d’abans de la pandèmia. Des del sector reconeixen que a banda dels compradors locals el mercat és un “atractiu” per a la gent de fora. “Es tracta d’un punt on els turistes acaben anant i és un element potenciador de la nostra ciutat”, remarca la presidenta de l’Associació Guíxols Comerç, Alèxia Sánchez. Amb tot, Sánchez destaca que es tracta d’un “motor” de Sant Feliu de Guíxols i es mostra convençuda que “seguirà creixent”. Sánchez afegeix que amb la pandèmia s’ha après a valorar més el producte de proximitat i el mercat és “el gran espai” d’aquest tipus d’aliments de quilòmetre zero.

En aquest sentit, la presidenta dels i de les comerciants de Sant Feliu de Guíxols espera que es mantingui la tendència actual i aposta per "desastacionalitzar" la temporada. "El que volem és que l'afluència de visitants sigui alta durant tot l'any i no se centri en els tres mesos d'estiu", ha assenyalat. Alèxia Sánchez, però, posa en valor la importància del mercat de la ciutat com element vertebrador de la ciutadania ganxona i considera que es tracta d'un "punt de trobada" per als i les visitants del municipi, però també "cada vegada més" pels turistes. Per això, explica Sánchez, seguiran fent accions de promoció per tal de donar més presència als paradistes i els productes que venen. L'Ajuntament dona suport Des de l'Ajuntament de Sant Feliu destaquen la importància que té el mercat per a la ciutat i es mostren satisfets perquè cada vegada hi ha més aposta pels productes de proximitat.