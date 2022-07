L’entitat ecologista SOS Costa Brava ha denunciat l’actuació que s’ha dut a terme aquesta setmana en una zona de la platja de Pals, ubicada davant de l’antiga Ràdio Liberty i dins el parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. El promotor d’una nova guingueta ha modificat l’orografia de les dunes per crear un monticle i anivellar el terreny amb dues retroexcavadores. Ho ha fet sense autorització prèvia del parc, que n’ha aixecat acta però de moment no ha pres mesures. Aquesta és la primera vegada que hi haurà una guingueta, després que l’any passat l’Ajuntament de Pals, que ha declinat fer declaracions, modifiqués el pla d’usos de la platja permetent aquest servei en un espai natural freqüentat per nudistes.

Dimarts, segons critica SOS Costa Brava, dues màquines retroexcavadores van accedir a una zona de la platja sense autorització prèvia. Hi van estar treballant durant un parell de dies per anivellar el terreny i crear una zona una mica més alçada que la resta de la platja per col·locar-hi una nova guingueta. Una actuació per la qual el parc natural va aixecar una acta. Salvem la Platja de Pals, una de les entitats que s’agrupen sota el paraigües de SOS Costa Brava, explica que de moment no s’han pres mesures i s’està instal·lant la guingueta amb intenció que obri aviat. El president de Salvem la Platja de Pals, Pau Bosch, recorda que fa uns anys es va retirar l’autorització a una altra guingueta per una actuació menor sense permís i afirma que «si s’és imparcial, hauria de passar el mateix». A Pals, fins ara les guinguetes s’havien ubicat sempre en zones urbanes, on la primera línia de mar està ocupada per edificis. Aquesta serà, doncs, la primera vegada que se n’ubica una en un espai natural. Això ha estat possible després que l’elaboració l’any passat del pla d’usos temporals de la platja de Pals, que es renova cada quatre anys, preveiés una nova guingueta davant dels terrenys que ocupa l’antiga Ràdio Liberty. SOS Costa Brava explica que l’espai presenta «un entorn molt fràgil» d’especial interès faunístic, florístic i geològic davant l’Hàbitat dunar d’Interès Comunitari (HIC) Prioritari del Parc Natural i una actuació «desafortunada».