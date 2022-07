Veïns de Palafrugell protesten pels talls al llarg de la carretera vella

La reordenació de la carretera vella de Palafrugell (Gi-6543), que uneix Calella i Palafrugell, ha provocat malestar entre el grup de veïns de Prat Xirlo, que apunten que la proposta de fer trams en sentit únic els perjudica, ja que els implica haver de fer més volta a l’hora de desplaçar-se en qualsevol dels dos sentits. Aquestes obres, impulsades des de l’Ajuntament, impliquen, entre d’altres, l’adequació de la carretera per incorporar-hi una via verda i treure els dos sentits de la via, obligant alguns veïns a usar l’autovia. Les obres de la via verda, de fet, es van iniciar fa una setmana.

«L’argument per fer aquesta reordenació és que evitarà accidents, però el 90% dels accidents es produeixen de nit i per la gent que surt del Costa Este [una discoteca], i dubto que passant per l’autovia s’evitin aquests accidents», argumenta Pere Serra, de l’associació de veïns de Prat Xirgu. Alguns dels veïns d’aquesta zona protesten perquè subratllen que han fet servir aquesta via «des de sempre» i insisteixen que els canvis de sentit els perjudiquen a l’hora d’entrar i sortir de la seva residència. Per protestar, han penjat pancartes a l’entrada del municipi i també van desplegar una pancarta en senyal de protesta en el marc de l’activitat cultural per excel·lència de Palafrugell, la cantada d’havaneres, amb un cartell on es llegia el missatge: «Volem la carretera vella!».

«A Prat Xirlo som unes setanta famílies que hem utilitzat la carretera vella tota la vida. Hem parlat amb l’Ajuntament, però continuen dient que la prioritat és evitar la sinistralitat. Han fet aquestes mesures sense consultar-nos i nosaltres pensem que està molt bé evitar accidents, però creiem que hi ha alternatives i que això és només un pedaç que no evitarà sinistres. De fet, els darrers dies ja hi ha hagut un accident greu», insisteix Serra.

Una mesura de seguretat

El regidor de mobilitat, Pau Lladó, insisteix que la mesura respon a motius de seguretat i que s’ha avisat als veïns: «Nosaltres ens vam reunir amb els veïns i efectivament fan més volta, però ja vam plantejar aquesta situació. Ho fem per un tema de seguretat, en els últims anys aquesta carretera ha tingut 30 accidents perquè no compleix la normativa i en alguns trams fa cinc metres quan la norma diu que han de ser mínim sis. Ara hi ha un únic sentit i molt ample i ha sortit un espai per fer la via verda per unir Palafrugell, Calella i Llafranc», expressa.

El regidor afegeix que «passat l’estiu valorarem com ha anat i també ens citarem amb els veïns per estudiar que el barri del Prat Xirlo pugui tenir millor mobilitat». «En aquest sentit, tenen una mobilitat difícil perquè és cert que han de recórrer més distància. Però a la sortida de l’autovia s’hi pot accedir per la rotonda, que genera molta més seguretat», afirma.

La via verda

Per al regidor de mobilitat, la via verda representa una «solució»: «Ens permet que en un temps relativament curt es pacifiqui un espai que és molt perillós», conclou Lladó.

La carretera vella s’interconnectarà amb la recentment creada via verda, habilitada per a l’ús de bicicletes o vianants, de l’avinguda del Mar, i també amb l’entrada del carrer de Chopitea, a Calella de Palafrugell. D’aquesta manera, tothom que vulgui anar a peu o amb bicicleta de Palafrugell a Calella (i viceversa) per aquesta via ho podrà fer d’una forma segura, i finalitzant el seu recorregut pràcticament a la zona de la platja.

El regidor puntualitza que el cost d’adequació de la carretera vella té un cost de 70.000 euros i que els treballs, que ja s’estan realitzant, podrien finalitzar en les properes tres setmanes.

El pla d’adequació preveu que la via verda incorpori separadors de bicicleta i un sistema innovador de pilones solars d’alta qualitat, que es carreguen amb la llum solar. A més, també s’instal·laran catadiòptrics, que de nit reflecteixen la llum dels vehicles.