L'entitat cultural Mascanada6 i el Festival Porta Ferrada, celebrant el 60è aniversari del festival, renovaran el mural que dona la benvinguda a Sant Feliu de Guíxols i demanen a la ciutadania quina paleta de colors vol triar: es pot escollir entre colors sòlids, colors pastels o blanc i negre. El termini per votar és fins al 17 de juliol, i del 22 al 29 de juliol es procedirà a la seva realització. Per votar cal entrar al web de Mascanada6 (www.mascanada6.com)

El tema del mural serà la pròpia ciutat i el Festival, però sobre tres grans pilars: el musical, el patrimonial i el mar. La música, un imant secret per a grups i estudis de gravació, i font d'inspiració per a artistes, des de Juli Garreta a Pau Donés, passant per Quercus o No More Lies. El patrimoni, com la mateixa Porta Ferrada, les ermites, el monestir, el Salvament, la Casa Patxot o les cases modernistes. I per últim, sempre de cara al mar, amb les seves antigues drassanes, el port, les platges i les cales, les anxoves, el peix blau o les julioles.

L'artista local del mural urbà, Gerard Valverde, conegut com a Musclu, és conegut per les seves il·lustracions que es composen de motius i personatges en acció, que interactuen entre ells creant noves formes i motius. Sovint amanit amb un toc d'humor i referents musicals, fa que el seu estil sigui inconfusible i fàcilment reconeixible. Ha realitzat diversos cartells i també ha personalitzat objectes com bambes i instruments. Amb Lápices Muswel han auto editat diversos còmics que provoquen a qualsevol, arrencant un somriure amb les seves vinyetes.

La setmana del 22 al 29 de juliol "en Musclu" durà a terme el mural i tothom podrà contemplar tot el procés en directe. Una acció viva que consta de diferents fases, que poc a poc aniran donant forma al nou mural artístic.

Al 2018, l'artista Marina Capdevila va pintar un mural a la paret del pavelló municipal de la Corxera. Aquest espai es concep com a àmbit d'art efímer i dinàmic. En aquella ocasió, Capdevila va pintar el mural emmarcant-lo en el festival humorístic Singlot.