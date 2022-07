Dos lladres encasten un cotxe robat contra una botiga a Platja d’Aro

Els Mossos d’Esquadra estan investigant un robatori que va tenir lloc la matinada de dijous a Platja d’Aro en una botiga de roba on es va sostreure material valorat en 150.000 euros.

Els fets van tenir lloc passats uns minuts de les quatre de la matinada a l’avinguda Juli Garreta del municipi. Un testimoni va veure com un cotxe s’encastava contra l’aparador d’una botiga de roba, i com dues persones regiraven tot l’establiment. L’alarma va activar-se i va alertar del robatori, i efectius de seguretat ciutadana i ARRO dels Mossos d’Esquadra van personar-se al lloc dels fets. En arribar-hi, els lladres ja havien marxat, però de moment ja han identificat un dels presumptes responsables, així com el vehicle també robat que haurien utilitzat per perpetrar el delicte. La investigació està oberta, i la policia està fent gestions per descobrir la identitat del segon lladre.

El propietari de la botiga ha pogut recuperar part dels objectes sostrets.