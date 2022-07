L’Ajuntament de Palamós ha rbeut una subvenció de 500.000 euros per impulsar sistemes més eficients de recollida selectiva al municipi en el marc dels fons Next Generation de la Unió Europea. Des del consistori subratllen que aquests ajuts permetran impulsar sistemes més eficients de recollida selectiva i «que permetran continuar lluitant contra el canvi climàtic». Les mesures s’incorporaran en el plec de condicions d’un nou contracte de recollida de residus i neteja viària, que s’aplicarà a partir de l’any vinent amb la nova ordenança, i que tindrà com a novetat la implantació del sistema de recollida de residus porta a porta.

La posada en vigència de la nova ordenança de residus i neteja viària, a finals de l’any 2023, coincidirà amb l’inici d’un nou contracte d’aquest servei. A partir d’aquest moment l’empresa adjudicatària tindrà un termini entre 9 mesos per posar en marxa el servei de neteja i de recollida, aplicant el nou model de recollida al municipi, que a finals de 2023 passarà a ser porta a porta.