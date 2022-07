L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha obert el període de presentació de propostes per als Pressupostos Participatius 2023, que s’allargarà fins al dia 31 de juliol. En aquesta primera fase hi pot participar qualsevol persona sense que sigui necessari que estigui empadronada al municipi i sense limitacions d’edat. Les propostes han de complir diversos requisits, com ara, que han de ser d’interès general, han de ser de competència municipal, han de ser inversions, puntuals i que siguin sostenibles, i que no estiguin ja previstes al pressupost de l’Ajuntament.

Els requisits també impliquen que les propostes no superin el límit màxim de 125.000€, que siguin tècnicament viables i que no siguin contràries a les polítiques i projectes que porta a terme l’Ajuntament. També han de respondre a necessitats socials, culturals o mediambientals. Aquest és el 7è any que el municipi compta amb aquesta iniciativa.