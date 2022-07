Reclamen que s’aturi el desnonament de La Surera de Sant Feliu

El Sindicat de l’Habitatge de Sant Feliu de Guíxols, format per un grup de persones autoorganitzades que reivindiquen l’accés a l’habitatge al municipi, va ocupar el passat 4 de juny l’edifici número 5 del carrer del Mall al qual va rebatejar com «La Surera». El bloc, que fins aleshores estava en desús, és propietat de l’Ajuntament, que ha iniciat els tràmits administratius per desnonar-los.

Un dels membres del Sindicat d’Habitatge, Aniol Negre, explica que l’ocupació de l’espai respon a la necessitat urgent d’habitatge d’algunes famílies del municipi així com a la voluntat de tenir un casal des d’on el jovent del poble pugui posar en marxa iniciatives: «El Sindicat no tenia lloc on fer reunions i es va detectar la necessitat de trobar habitatge per a les famílies vulnerables. A Sant Feliu la pressió urbanística és molt gran i les famílies de classe treballadora, les famílies vulnerables i el jovent cada vegada tenim més dificultats per accedir a un habitatge digne», reflexiona Negre, que afegeix que des de fa setmanes estan treballant per habilitar l’espai perquè s’hi pugui viure. «El nostre objectiu és resistir el desallotjament. Estem treballant per recuperar l’edifici, que estava abandonat, i ara mateix hi viu un home que es dedica al sector de l’hostaleria, però no té recursos per assumir un lloguer», explica Negre.

Els joves han emès un comunicat on reclamen a l’Ajuntament que «plantegi altres propostes per dotar d’espais el jovent del poble»: «Estem farts de veure com només es fan polítiques destinades al turisme. Necessitem infraestructures al servei de la classe treballadora que ens permetin avançar cap a un món on no patim cap mena d’explotació ni opressió», reivindiquen. Des del Sindicat també afegeixen que l’ocupació ha estat ben rebuda per part dels veïns del poble: «el dia de la inauguració vam rebre moltes felicitacions per part dels qui passaven pel carrer. Esperem que La Surera sigui la llavor de més organització al poble», afegeix Negre. El pròxim dissabte 23 preparen una tarda de portes obertes perquè tothom qui ho vulgui pugui visitar l’espai.

Edifici en mal estat

El sindicat d'Habitatge de Sant Feliu de Guíxols demana a l'Ajuntament que negociï la cessió de l'edifici

El regidor d’Urbanisme, Josep Saballs, manifesta que l’Ajuntament ha iniciat els tràmits administratius de desnonament perquè l’edifici no està en condicions i ha de ser enderrocat. «L'ajuntament va comprar l’edifici l’any 2015 per integrar-lo en el projecte per a la creació l’edifici d’oficines de l’Ajuntament. Aquest equipament el vam comprar perquè ens toca amb l’antic hospital i ens permetia donar un doble accés; per l’Hospital i pel carrer Mall. En fase de redacció del projecte ens van dir que l’edifici estava malament i que calia enderrocar-lo. La voluntat de l’Ajuntament és preservar la seguretat de les persones i pensem que, per molt legítima que sigui la reivindicació, aquest no és el lloc perquè l’estructura no és gens segura».

Saballs insisteix que la mesa d’emergència actua i «ho fa correctament»: «Des del municipi quan no disposem d’habitatges posem recursos i perquè la gent no quedi al carrer. I la manera de fer-ho és mitjançant la conducta reglamentària». Per acabar, el regidor afegeix que en el marc del Pla General d’Habitatge Municipal es preveuen diverses accions per millorar l’accessibilitat de l’habitatge al municipi.