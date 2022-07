Les policies locals de Platja d'Aro i de Calonge i Sant Antoni han detingut dos multireincidents que van robar 800 euros a una dona gran. Els delinqüents, que tenen 28 i 41 anys i que fa poc havien sortit de la presó, van seguir la víctima des de Platja d'Aro i van esperar-se que arribés a casa. Allà, quan descarregava la compra, un d'ells li va obrir la porta del cotxe i va robar-li la bossa de mà. Els dos homes, però, no comptaven amb què portaven una patrulla de paisà al darrere, perquè les càmeres de videovigilància de Platja d'Aro els havien detectat i, a partir d'aquí, la policia els anava seguint. En veure's descoberts, els lladres van protagonitzar una persecució, però els van poder detenir a la sortida del municipi.

El robatori va tenir lloc aquest dimarts a la tarda. Cap a les dues, les càmeres de videovigilància que hi ha a Platja d'Aro van enviar una alerta a la comissaria de la Policia Local. Els lectors de matrícula havien detectat un cotxe, a qui tenien fitxat perquè els seus ocupants ja havien comès delictes contra el patrimoni.

Una patrulla de paisà va començar a seguir amb cotxe el vehicle sospitós mentre circulava per Platja d'Aro. I aquí, ja van veure com els lladres estaven seguint un altre cotxe, que conduïa una dona d'edat avançada. La víctima va enfilar cap a Calonge i Sant Antoni amb els delinqüents al darrere.

La Policia Local de Platja d'Aro va avisar la d'aquest municipi i van continuar seguint la petja als sospitosos. Els agents van veure com la dona s'aturava davant de casa seva i, quan es disposava a descarregar la compra que havia fet en un supermercat, va ser quan els lladres van actuar. Un d'ells li va obrir la porta d'una revolada, va posar el braç a dins i li va arrabassar la bossa de mà.

Les patrulles de les dues policies van activar les sirenes per donar-los l'alto, i va ser aleshores quan va començar una persecució pels diferents carrers del municipi. Els lladres van intentar fugir a tota velocitat, però els agents els van poder aturar a l'atura del cementiri vell de Calonge, quan volien enfilar la carretera cap a Palamós.

Els dos homes, a qui van arrestar per un delicte de furt, tenen 28 i 41 anys i viuen a Sabadell. Entre tots dos acumulen més de vint antecedents i, de fet, feia pocs dies que havien sortit de la presó (on hi havien ingressat, precisament, per cometre aquesta mena de robatoris).