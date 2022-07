L'Ajuntament de Pals (Baix Empordà) sosté que la guingueta que s'ha instal·lat a la platja inclosa dins l'àmbit del parc natural del Montgrí "és un servei de temporada autoritzat". Subratlla que té els permisos tant de la Generalitat com de la direcció del parc i que "no té cap afectació en la fauna i flora protegides". El consistori explica també que la guingueta s'ha posat "al punt exacte del plànol" on s'havia dibuixat, al límit entre la Platja Gran I i la II, i seguint "la normativa aplicable" (en concret, s'ha separat 5 metres de les dunes). Per últim, l'Ajuntament també subratlla que la guingueta no topa amb els banyistes que fan nudisme, perquè els queda un quilòmetre i mig de platja per practicar-ne "sense ser destorbades".

L'Ajuntament de Pals ha sortit al pas de la denúncia que va fer SOS Costa Brava, criticant que s'estava instal·lant una guingueta a part de la platja protegida, i que durant les obres les màquines havien modificat l'orografia dunar. A més, l'entitat ecologista també subratllava que s'estaven comprometent espècies protegides (com el corriol camanegre, la sargantana cendrosa o l'stachys marítima).

En un comunicat, l'Ajuntament explica que la instal·lació de la guingueta es recull dins el nou Pla d'Usos de les platges de Pals (que abasta el període 2022-2026). Un document, precisa el consistori, avalat pel Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i de Territori de la Generalitat. "És un servei de temporada autoritzat, amb previ informe favorable del parc natural", afirma l'Ajuntament.

El consistori explica que entre els anys 2017 i 2020, dins la platja natural de Pals -inclosa en l'àmbit del parc- s'hi van instal·lar fins a tres guinguetes. I que en les dues últimes temporades, n'hi va haver dues. "Per la qual cosa, no s'ha ampliat el nombre de guinguetes dins el parc natural ni tampoc se n'hi han instal·lat per primera vegada, perquè ja n'hi havia hagut", diu l'Ajuntament.

Pel que fa al lloc on s'ha instal·lat, l'Ajuntament explica que la guingueta es troba just "al límit" entre la Platja Gran I i la II (aquesta última, la que popularment es coneix com la de Ràdio Liberty). Precisa que es troba a una distància de 800 metres de les antigues edificacions i insisteix en què s'ha instal·lat "al punt exacte del plànol i seguint la normativa aplicable". En concret, a 5 metres de la zona d'abalisament del cordó dunar i a més de 6 de l'aigua.

"Cap afectació"

L'Ajuntament de Pals també insisteix en què la guingueta "no té cap afectació en la fauna i flora protegides del municipi", com sostenia SOS Costa Brava. Explica que el corriol camanegre té els primers nius "molt més al sud" de la zona on s'ha instal·lat la guingueta, i que la sargantana cendrosa en cap cas es troba a la platja, sinó "a tota la zona rereduna, a les crestes dunars i, menys freqüentment, dins l'abalisament amb vegetació proper a la platja".

Pel que fa a la flora, i en concret a l'stachys marítima, l'Ajuntament diu que la majoria de peus d'aquesta planta actualment es troben dins les dunes de la platja urbana de Pals. "Dins l'abalisament proper a la guingueta no n'hi ha", subratlla.

A més, des de mitjans juny, el consistori precisa que s'ha pactat amb la Generalitat i el parc natural de no tornar a passar en tractor per la Platja Gran II, la de Ràdio Liberty, per netejar-la. "Només es faran neteges de xoc i puntuals a la zona", concreta.

"No suposa un conflicte"

Al comunicat, l'Ajuntament també diu que la guingueta "no suposa un conflicte amb les persones que practiquen nudisme". Explica que la platja Gran II, la de Ràdio Liberty, on els banyistes fan aquesta pràctica, té fins a 1 quilòmetre i mig de llargada. I com que la guingueta, precisament, es troba en un dels extrems, els nudistes tenen tota l'altra zona per banyar-se o prendre el sol despullats "sense ser destorbats".

A banda, el consistori també diu que l'objectiu de l'adjudicatari és "donar un servei més". I en cap cas, tenir conflictes amb les persones que practiquen el nudisme o el consistori.

Amb consens

Per últim, l'Ajuntament de Pals també fa notar que, en proporció amb els quilòmetres lineals de platja que té el municipi, el nombre de guinguetes que hi ha és menor que en altres pobles del voltant (com Begur o Torroella de Montgrí).

"El nou Pla d'Usos de les temporades 2022-2026 de les platges de Pals no té per objectiu massificar-les o sobreexplotar-les, sinó donar serveis als banyistes al llarg de tota la platja, intentant adaptar els serveis de temporada a l'entorn i preservant les dunes, la fauna i la flora", subratlla l'Ajuntament. I acaba dient que totes les "incidències" que hi ha hagut o puguin sorgir a les platges "s'han resolt i es resoldran amb el consens de la Generalitat, el parc natural i el consistori".