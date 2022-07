L'Ajuntament de Platja d'Aro ampliarà la comissaria de la Policia Local per poder instal·lar més càmeres de videovigilància al carrer. Segons detalla l'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, per una banda les obres ampliaran la sala de videovigilància (serà més gran i amb més pantalles) i, per altra banda, es reorganitzaran espais. Es modificarà la distribució de tot l'edifici per habilitar més sales que permetin separar les diferents àrees del cos policial. Les obres, pressupostades en gairebé 290.000 euros, preveuen cobrir el terrat de l'edifici actual per guanyar uns 90 metres quadrats. La intenció era començar els treballs a la tardor, però de moment el concurs públic ha quedat desert.

Castell-Platja d'Aro passa de tenir uns 12.000 habitants a l'hivern a multiplicar per deu aquesta xifra a l'estiu, superant les 120.000 persones. Això provoca, segons detalla l'alcalde, que la Policia Local hagi de fer front a un escenari molt diferent quan arriba la calor, havent de redistribuir els recursos amb què compta. Aquest augment tan notori de la població al municipi, entre d'altres, comporta problemes de civisme i també de trànsit. Per aquest motiu, l'ajuntament vol ampliar el nombre de càmeres de videovigilància al carrer. Un increment que, necessàriament, passa també per ampliar la sala de control d'aquests aparells que hi ha a la comissaria de la Policia Local. "No tenim problemes delinqüencials", insisteix el batlle, però reconeix que la situació és "molt complexa" al llarg de tot l'estiu i "s'hi ha d'incidir". Platja d'Aro disposa actualment d'un total de 49 agents. Una xifra que es reforça a l'estiu (de juny a setembre) per poder fer front a la demanda del municipi. "Intentem també que cap agent faci vacances a l'estiu", afirma Jiménez, que explica que "el municipi es tensa i cal tenir el màxim d'efectius". Per resoldre la situació, s'està valorant ampliar el cos els pròxims anys. En paral·lel, els agents que ja formen part de la Policia Local de Platja d'Aro s'han anat especialitzant al llarg dels anys. I això, amb la comissaria actual, ha comportat que diverses unitats treballin en un únic espai i l'hagin de compartir. "S'ha segmentat el cos i necessitem segmentar també l'espai", afirma l'alcalde, que incideix en la importància de reconfigurar la comissaria perquè estigui "preparada per al futur del municipi". En total, les obres d'ampliació permetran guanyar 90 metres quadrats, però també variar aquesta distribució de l'espai per permetre disposar de despatxos més reduïts perquè cada àrea pugui treballar en solitari. Les obres, pressupostades en 289.207 euros (IVA inclòs), es preveien començar aquesta tardor, amb la voluntat que la comissaria ampliada es pogués inaugurar a principis del 2023. De moment, però, la licitació dels treballs ha quedat deserta.