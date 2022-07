L’entitat Sos Costa Brava ha presentat una denúncia a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per protestar contra el «silenci administratiu» envers la construcció de tres xalets a la zona de Punta Brava, col·locats just a la façana litoral del Massís de les Cadiretes. L’ens al·lega que el passat 27 de novembre va presentar tres escrits denunciant irregularitats urbanístiques pel trident de construccions projectades en aquesta urbanització: les parcel·les 51B i 35-41 52B del carrer Llissa així com l’obra del carrer Roger 13-17.

L’advocat de Sos Costa Brava, Eduard de Ribot, defensa que l’Ajuntament «no ha tramitat les denúncies i tampoc ha ordenat la paralització de les obres»: «Denunciem que aquestes tres obres tenen un impacte crític sobre el paisatge, s’han tramitat sense estudi d’impacte d’integració paisatgística, sense informe de l’òrgan corresponent de la Generalitat, sense anàlisis d’alternatives, en un espai amb espècies protegides i sense respectar el camí de ronda ni les directrius de paisatge del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines», subratlla de Ribot. L’advocat de Sos Costa Brava considera que la moratòria d’un any que l’administració local va anunciar en aquesta urbanització «arriba tard»: «Recordem que el de Sant Feliu va ser un dels sis ajuntaments de la Costa Brava que es va alçar contra el Pla Director i van fer un requeriment d’anul·lació per anul·lar les normes d’integració paisatgística». Responsabilitat administrativa Pel que fa a la construcció d’aquests tres habitatges, els ecologistes van sol·licitar a l’Ajuntament fa vuit mesos que impugnes la llicència d’obres en considerar que aquestes incompleixen la legalitat. «Malgrat el temps transcorregut l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols no ha tramitat la denúncia, ni incoat un expedient de protecció de la legalitat urbanística ni acusat rebut de la mateixa, ni tan sols informat dels tràmits i termini per a la seva resolució», apunten en l’escrit de denúncia, on afegeixen que l’administració «té l’obligació de contestar i resoldre les denúncies, peticions i recursos que es formulen». Per tot plegat, insisteixen que perseguiran la «responsabilitat administrativa personal i disciplinària» dels responsables per la manca de tramitació. En aquest sentit, l’advocat dels ecologistes sentencia que «si en fan cas omís anirem als tribunals». La resposta de l’Ajuntament Interpel·lat per aquests fets, el regidor d’Urbanisme, Josep Saballs, va apuntar que des de l’Ajuntament «se’ls ha donat accés a tot el que han demanat» i va afegir que des de l’àrea d’Urbanisme «estem en diversos procediments jurídics a la zona de Punta Brava, però tot plegat segueix el curs de la legalitat i és lent».