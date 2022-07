L’alcalde de Calonge i el regidor destituït havien pactat el relleu a l’alcaldia

Aquesta història arranca a les eleccions municipals de 2019, quan el resultat electoral esdevé el següent: ERC (5), JxCalonge (4), PSC (3), Avancem (2), Republicans (1), PP (1) i CUP (1). En resum: cal pactar per governar. I, tot i que Jordi Soler (JxCalonge) va ser alcalde des del 2003 fins al 2007 i des del 2008 fins al 2019, un pacte d’ERC, Avancem i l’edil de Republicans relega al seu grup a l’oposició.

El temporal «Glòria» i la pandèmia, però, van ser dos arguments usats per l’oposició per catalogar el govern de «catastròfic» i, sota aquest pretext, el regidor Norbert Botella (Republicans) abandona l’acord i passa a l’oposició a principis de 2020, deixant un govern en minoria (ERC i Avancem). I quan semblava que aquest poble d’11.000 habitants ja ho havia vist tot dels seus representants polítics, un nou gir de guió es produeix l’octubre de 2020: una moció de censura.

Un acord entre JxCalonge, PSC, PP i Republicans (Botella) propicia el retorn de Soler a l’alcaldia del municipi. Un popurri de formacions polítiques abanderen que cal «gestionar el municipi de manera eficaç i eficient» i signen un acord per fer-ho. En aquest acord, però, hi ha un annex signat només per Soler i Botella que implica un canvi d’alcalde en el tram final de mandat. Un pacte que no s’ha arribat a produir per la destitució de l’edil de Cultura i que no comptava amb la signatura dels altres dos companys de govern, PP i PSC.

En l’esmentat annex, que mai es va fer públic i no s’ha conegut fins que Botella ha estat destituït, consta que a l’octubre del 2022, en el marc d’un ple ordinari l’alcalde presentarà la dimissió i proposarà com a relleu a Norbert Botella: «D’acord amb els pactes de govern, en el Ple Ordinari d’octubre de 2022 l’alcalde, Jordi Soler, presentarà la dimissió d’aquest càrrec proposant com a relleu el vice-alcalde, el sr. Norbert Botella».

La destitució

Dos anys més tard i visualitzant les eleccions municipals de manera cada vegada més nítida, Soler anuncia que destitueix al regidor de Cultura i explica que ho fa perquè «té la mala costum d’anar per lliure». El batlle reconeix el pacte signat, però insisteix que la situació era «insostenible» i que no es podia arribar al final del mandat. «Les seves neures anaven in crescendo i agafava compromisos sense pressupost o sense tenir el consens del govern. Ell i els tècnics estaven advertits que s’havia d’acabar l’any amb el que estava pactat i no es podia estirar més la corda. Així que li vaig dir que si no entrava en raó hauria de marxar. I el vaig destituir».

Els socis de Junts, PSC i PP, tanquen files amb Soler. Per a Alberto Mas (PP), que va ser expedientat pel seu partit per donar suport aquest acord de govern, «si a l’octubre ens hagués dit l’alcalde que havia de dimitir per cedir el lloc a Botella, no hauria tingut el nostre suport». Arturo Prades (PSC) afegeix que «és un noi difícil de gestionar, poc amic de treballar amb equip i governar amb ell ha sigut un degoteig d’una actitud individualista». Prades coincideix amb el seu soci en assegurar que «nosaltres aquest acord no l’hauríem signat, era un acord entre l’alcalde i Botella».

La visió de l’oposició

«L’han decapitat», explica Josep Abelló (Avancem). L’edil de l’oposició no es mostra sorprès i coincideix que l’exregidor de Cultura «va a la seva i no m’estranya que hagi acabat així»: «Veurem la gent quina lectura es fa de tot plegat, però ells (el govern) ja sabien que això era així, i així ha sigut fins que ho han encarrilat tot i n’han prescindit». Des d’Esquerra apunten que el govern actual s’ha convertit en «un joc de cadires, egos i ànsies de poder» i subratllen que la mateixa persona (Botella) «ha abandonat les seves responsabilitats fins a dues vegades» fent trontollar la inestabilitat del govern del municipi. Els republicans insisteixen que «el temps ens ha donat la raó, el seu era el pacte de la vergonya», diuen en al·lusió a l’acord que els va expulsar del govern l’any 2020.

L’exregidor de Cultura, Norbert Botella, per la seva banda, assegura que es presentarà a les properes eleccions. Botella apunta que compta amb el recolzament de la seva formació i de cara a la propera legislatura i critica que hi ha un govern «a la siciliana»: «Quan parlen d’adaptació al grup és que l’amo t’ha d’assenyalar què dir i què pensar».