Els Mossos d'Esquadra han denunciat una empresa per fer treballs forestals a Calonge (Baix Empordà) en plenes restriccions per l'elevat risc d'incendi. Els fets van tenir lloc divendres passat a la una del migdia; precisament, una de les hores en què hi ha més insolació. Els agents van veure tres operaris desbrossant el sotabosc proper a la carretera GIV-6612, que s'endinsa al massís de les Gavarres i que porta cap a Romanyà. Els treballadors portaven bufadors, desbrossadores i tallagespes a motor. I dels dos extintors que duien, un d'ells tenia la revisió caducada. Com que l'empresa no tenia el permís excepcional per fer aquestes feines (necessari quan s'està al nivell 3 del Pla Alfa) els Mossos en van denunciar el responsable.

Els tres operaris estaven desbrossant una zona propera al quilòmetre 8,8 d'aquesta carretera local. Quan els Mossos d'Esquadra hi van arribar, van veure com estaven fent servir bufadors, desbrossadores i tallagespes a motor. Amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa, per dur a terme aquests treballs a menys de 500 metres de massa forestal cal disposar d'una autorització extraordinària, que l'empresa no tenia. A més, els operaris estaven treballant dins el massís de les Gavarres (un dels que s'ha tancat, precisament, arran de l'episodi de temperatures extremes). Els Mossos d'Esquadra van parlar amb l'encarregat de la brigada, que els va dir que l'empresa per a la qual treballava els havia enviat allà i que desconeixien les restriccions. Els Mossos van veure com els treballadors sí que portaven extintors, en cas que alguna eina deixés anar guspires, però un d'ells tenia la revisió caducada. Per incomplir les restriccions amb motiu del Pla Alfa, els mossos de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) han denunciat el responsable de l'empresa. Precisament, divendres mateix, la Policia Local de Platja d'Aro (Baix Empordà) també va denunciar una altra empresa perquè tenia operaris fent treballs forestals en una parcel·la de la urbanització Cim d'Aro. Estaven a 25 metres del camí de Fanals de Dalt-Mas Ros, a tocar del massís de les Gavarres.