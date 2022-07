Pales de platja reciclades amb fusta d’un hotel de l’Empordà

L’Empordanissim ha creat les primeres pales de platja reciclades amb fusta de l’Empordà. Aquestes pales s’han realitzat gràcies a la fusta de les portes d’un hotel de Cadaqués que va facilitar un fuster d’Ordis. Les pales en qüestió són d’edició limitada, ja que les portes de l’hotel són úniques, tot i això se n’han fabricat al voltant d’unes cent.

L’objectiu d’aquesta creació, segons la directora creativa del projecte, Cristina Martín, és centrar-se més en la creació d’un espai de productes circulars, és a dir, reaprofitats i del territori.

La directora creativa remarca que buscava «un objecte fàcil, de fusta i relacionada amb el mar»; és aquí quan va esdevenir la idea de fer pales de platja. Empordanissim últimament està tirant més cap a productes relacionats amb el mar perquè la seva propietària diu que «és on he viscut sempre, soc de l’Estartit». Pel fet de viure i sentir el mar a prop la iniciativa pensa constantment en ser fidel al territori, és per això que creen objectes reciclats sabent que «tenen menys cost ambiental» que qualsevol producte de nova creació.

El projecte va sorgir el 2016, i l’emprenedora confessa que a mesura que va anar passant el temps la iniciativa es va anar definint, ja que la idea principal que tenia era fer activitats amb productes de l’Empordà. Una de les moltes propostes era anar a fer una ruta amb caiac i fer un vermut utilitzant plats de ceràmica com a símbol de la Bisbal d’Empordà, i així amb totes les activitats pensades. Cristina Martín conclou que es va adonar que el producte li tirava més i no tant el fet de fer activitats.

El projecte va quedar aturat i fa quatre anys la Cristina Martín va decidir reemprendre'l de nou i donar-li una segona oportunitat amb l’ajuda d’en Marc Agustí qui ara mateix és el director d’art d’Empordanissim.

Actualment, estan en creixement i desitgen trobar «un punt de connexió» entre ells i la gent, els hi agradaria que la gent contactés amb Empordanissim per donar material i crear nous objectes, ja que avui dia són ells els que han d’anar a la recerca de material. Martín remarca que els principals punts de venda són des de la seva pàgina web (empordanissim.com), i des de diferents botigues repartides per Figueres, la Bisbal d’Empordà, l’Escala i Girona, amb la intenció d’obrir-ne una a Barcelona.