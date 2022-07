Els Mossos d’Esquadra han denunciat una empresa de Calonge per realitzar tasques de neteja forestal amb eines motoritzades sense el permís per fer-ho i sense mesures de prevenció d’incendis. El cos ho va anunciar a les xarxes socials i va afegir la perillositat de la tasca per l’elevat risc d’incendis que hi ha arreu del territori a causa de l’onada de calor que aquests dies s’ha estès arreu del territori català. «Recordem que estem en època de risc elevat de foc i qualsevol negligència pot ser fatal», van indicar els Mossos.

En el marc de l’onada de calor, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va confirmar ahir que prorrogaran uns dies més les restriccions per l’alt risc d’incendi davant l’onada de calor, que van entrar en vigor divendres passat.