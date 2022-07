L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha obert una oficina de rehabilitació d’habitatges, que dona assessorament i orienta als propietaris d’edificis que vulguin demanar ajudes per optar a una ajuda dels fons Next Generation. Aquest nou servei permet als interessats saber quin tipus de subvenció poden rebre i els requisits necessaris. L’objectiu és que amb aquestes ajudes es millorin aquells edificis construïts abans del 1980 i poder reduir un 30% la despesa d’energia no renovable. També es podrà finançar la rehabilitació tradicional que comporti una millora de l’accessibilitat, la conservació dels edificis o la retirada d’amiant. El termini per demanar aquestes subvencions acaba el 31 de desembre del 2022 o, si es dona el cas, fins a l’esgotament dels diners que s’han destinat. La inversió es podrà finançar amb línies de crèdit específiques per aquests fons europeus.

El regidor d’habitatge de Sant Feliu de Guíxols, Josep Saballs, explica que estan pendents de rebre la resolució que ha de permetre a la ciutat ser beneficiari d’aquests fons, però remarca la rellevància d’obrir una oficina que ofereixi aquest servei d’assessorament als propietaris que vulguin rehabilitar el seu habitatge. Saballs assenyala que l’oficina permetrà també donar un millor servei als ciutadans a l’hora de tramitar les subvencions que arribaran dels fons Next Generation. L’oficina estarà ubicada al carrer de la Rutlla, cantonada amb Sant Domènech. Els fons preveuen la rehabilitació potencial d’uns 25.000 habitatges l’any a Catalunya, uns 65.000 en total. L’impacte econòmic que podran generar els fons seran més dels 480 M€ en subvencions a Catalunya, equivalent a unes inversions d’uns 1.200 M€.