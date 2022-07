Fer la volta a Espanya en BTT i amb autosuficiència, acompanyat només de les seves alforges. Aquest és el repte que s'ha marcat Toni Guerrero, veí de Pals, amb l'objectiu de recaptar el màxim de diners possibles per a la Fundació Oncolliga Girona i així poder ajudar a la investigació contra el càncer i a millorar la qualitat de vida dels malalts i els seus familiars.

El repte, batejat amb el nom de "Pedalant per Oncolliga", començarà el pròxim 20 d'agost i la intenció de Guerrero és unir els extrems de la península: el cap de Creus, Finisterre i el Cabo de Gata, passant també per Montserrat. Un total de 3.800 km repartits d'entrada en 38 etapes. La previsió és poder completar el recorregut en un termini de 35 a 40 dies, per tal de poder ser de nou a casa a temps per participar a la pròxima edició d'Oncotrail, el primer cap de setmana d'octubre. "Ja fa temps que col·laboro amb l'Oncolliga participant a l'Oncotrail, però tenia ganes de fer un repte més personal que per a mi és un petit homenatge a familiars que no van superar aquest malaltia: els tiets Joan i Bernardo, les àvies Dolores i Josefa i el meu cosí José Antonio", ha explicat Guerrero.

Un sorteig diari per recaptar fons

Per recaptar fons, Guerrero farà un sorteig diari de premis que ha anat reunint els darrers mesos gràcies a la col·laboració altruista de diferents establiments, molts d'ells de Pals, la població on va néixer i on treballa, encara que actualment viu a Llagostera. Per participar-hi caL fer un donatiu mínim de 30 euros a la Fundació Oncolliga Girona a través de la pàgina web que s'ha creat expressament per aquesta finalitat. "Amb un sol donatiu de 30 euros es podrà participar en tots els sortejos que faré, és a dir, que el fet de guanyar un premi no t'exclourà de la llista i per tant pots acabar guanyant diversos premis, tot és qüestió de sort", ha explicat Guerrero.

El sorteig es farà amb una aplicació online, de manera totalment aleatòria, i el mateix Guerrero anunciarà cada vespre el guanyador o guanyadora del dia a través del seu perfil a Instagram (@toni.g.f). El llistat de guanyadors també quedarà publicat a la pàgina web. Els premis que se sortejaran són molt diversos i van des d'àpats en restaurants fins a massatges, bijuteria, estudis biomecànics, inscripcions a curses, material per a bicis o sessions de podologia, entre d'altres.

La presidenta d'Oncolliga Girona, Paqui Badosa, ha agraït aquest gest solidari, que se suma a d'altres com el "Km's de Vida" que està duent a terme David Fuster, que s'ha proposat fer dotze maratons en dotze mesos. "És un orgull que la gent pensi en nosaltres quan es proposa dur a terme una iniciativa solidària d'aquest tipus", ha assenyalat Badosa, que ha afegit: "Són reptes molt macos i exigents i els hi estem molt agraïts, però això hi posem tot el que podem de la nostra part per ajudar-los a tirar-ho endavant".