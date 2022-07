Condemnat un grup criminal per traficar amb drogues a Sant Feliu

La secció tercera de l’Audiència de Girona va condemnar ahir sis persones conxorxades que formaven un grup que es dedicava al tràfic de drogues amb epicentre a Sant Feliu de Guíxols. Els fets van tenir lloc el 2013, i la causa ha estat paralitzada als jutjats durant prop de 4 anys durant la instrucció.

El judici s’havia de celebrar ahir, però es va evitar perquè tots els processats van admetre haver perpetrat els fets. A canvi, la fiscalia els va proposar una rebaixa substancial de les condemnes que els demanava. El màxim al qual se’ls ha condemnat és a 1 any i 7 mesos de presó, que cap d’ells haurà de complir entre reixes si no cometen cap delicte durant els pròxims 3 o 5 anys. Algunes de les penes que demanava la fiscalia s’elevaven fins als 20 anys.

Tal com defensava la fiscalia i han admès els acusats, tres dels membres del grup criminal feien servir el seu domicili a Sant Feliu com a magatzem per guardar la droga, que venien a tercers i que adquirien des de diferents proveïdors. Els intercanvis, però, els feien a punts concrets del municipi.

Tal com va resultar de la investigació policial, entre els proveïdors que tenien hi ha un grup del barri de Vilarroja de Girona, que la policia no ha pogut identificar. Els altres tres membres feien d’intermediaris i tasques logístiques per distribuir la droga a l’Estat i a altres països com França.

En els registres fets a diversos domicilis on vivien els acusats, els agents de la Policia Nacional van trobar haixix i prop d’un quilo de marihuana repartit en diverses bosses de diferents formes i que tenia un valor de més de 17.000 euros al mercat negre. També van trobar 12.598 euros en metàl·lic i dírhams (moneda marroquina) equivalents a uns 860 euros i que procedien de la venda il·legal de substàncies estupefaents.

Una de les activitats dutes a terme pel grup criminal era el transport de cocaïna. Els altres tres membres del grup feien tasques d’intermediació i logística per facilitar el transport de la droga, tant als altres tres acusats com a altres compradors o distribuïdors a petita escala. Actuaven sota les ordres d’una altra persona que no ha estat localitzada per la policia.

El 5 de juny de 2014 els acusats van organitzar un viatge frustrat a França per transportar haixix. Van llogar un turisme i un d’ells va fer de conductor. El vehicle havia estat aparcat durant la nit anterior a l’aparcament subterrani situat al costat dels jutjats de Girona amb la droga dins.

Un cop a la carretera, va ser interceptat per la policia a l’N-II mentre passaven per Montagut i Oix i va intentar fugir. La persecució va acabar amb dos agents lesionats, ja que en un moment donat el fugitiu va frenar i el vehicle policial va xocar contra el seu turisme per darrere. Un cop detingut, van trobar dins el vehicle més de 200 quilos d’haixix que pretenia fer arribar a l’altra banda de la frontera.

Viatges amb cocaïna al cos

Els acusats que feien aquestes tasques d’intermediaris i logística també van captar terceres persones per transportar haixix, marihuana o cocaïna dins el cos o dins l’equipatge. Els facilitaven les gestions per obtenir bitllets d’avió, per entrar al país i es feien càrrec de totes les despeses.

El març de 2014 van fer el primer intent, que va consistir a captar un home que va volar des de l’aeroport de Madrid fins a Santa Cruz de Tenerife amb més de 400 grams de cocaïna líquida (amb un valor de més de 137.000 euros) dins una maleta, però va ser interceptat a l’aeroport de Los Rodeos de Tenerife. L’home va ser condemnat per l’Audiència Provincial de Santa Cruz de Tenerife per aquests fets.

Un segon intent va tenir lloc al cap de dos mesos, i l’home que van captar per dur a terme el tràfic es va introduir més de 800 grams de cocaïna dins el cos i havia de viatjar des de l’Amèrica del Sud fins a Barcelona. Amb tot, va ser interceptat a l’aeroport del Prat i va ser condemnat per l’Audiència de Barcelona.

Els sis membres del grup criminal han estat condemnats per delictes contra la salut pública i per pertinença a grup criminal. El que va perpetrar la persecució també ha estat condemnat per conducció temerària.

A més, els acusats hauran de pagar multes molt altes que en alguns casos s’eleven als 2.500.000 euros. La sentència és ferma.