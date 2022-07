L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha obert una oficina de rehabilitació d’habitatges que dona assessorament i orienta als propietaris d’edificis que vulguin demanar ajudes per optar a una ajuda dels fons Next Generation. Aquest nou servei permet als interessats saber quin tipus de subvenció poden rebre i els requisits necessaris. L’objectiu és que amb aquestes ajudes es millorin aquells edificis construïts abans del 1980 i poder reduir un 30% la despesa d’energia no renovable.

També es podrà finançar la rehabilitació tradicional que comporti una millora de l’accessibilitat, la conservació dels edificis o la retirada d’amiant. El termini per demanar aquestes subvencions acaba el 31 de desembre del 2022 o, si es dona el cas, fins a l’esgotament dels diners que s’han destinat. La inversió es podrà finançar amb línies de crèdit específiques per aquests fons europeus.