Fer la volta a Espanya en BTT en un termini de 35 a 40 dies, és el repte que s’ha marcat Toni Guerrero, veí de Pals, per recaptar el màxim de diners possibles per a la Fundació Oncolliga Girona i així, poder ajudar a la investigació contra el càncer i a millorar la qualitat de vida dels malalts i els seus familiars.

El repte, batejat amb el nom de «Pedalant per Oncolliga», començarà el 20 d’agost i la intenció de Guerrero és unir els extrems de la península: el cap de Creus, Finisterre i el Cabo de Gata, passant també per Montserrat. Un total de 3.800 km repartits en 38 etapes. «Ja fa temps que col·laboro amb l’Oncolliga participant a l’Oncotrail, però tenia ganes de fer un repte més personal que per a mi és un petit homenatge a familiars que no van superar aquesta malaltia», ha explicat Guerrero.

Per recaptar fons, Guerrero farà un sorteig diari de premis que ha anat reunint els darrers mesos gràcies a la col·laboració de diferents establiments. Per participar-hi cal fer un donatiu mínim de 30 euros a Oncolliga Girona a través de la pàgina web que s’ha creat per aquesta finalitat.