L’associació Oohx!gen Palafrugell Comerç i Negoci ha impulsat una nova targeta de fidelització, anomenada Moohla, amb la qual es podran acumular descomptes a les compres i serveis fets als comerços i negocis de Palafrugell adherits al projecte, en forma d’Oohx!euros, que, posteriorment, es podran bescanviar a futures compres.

Segons va explicar l’entitat, a part de la targeta física, que es pot sol·licitar a comerços i negocis adherits, els quals estan identificats amb un distintiu, els clients podran donar-se d’alta a l’aplicació mòbil Moohla per consultar saldos, el llistat de comerços i negocis que en formen part, la seva ubicació i les promocions que ofereixen, així com per rebre les gratificacions en forma d’Oohx!euros.

Aquests Oohx!euros que es vagin acumulant es podran bescanviar quan es vulgui i a qualsevol dels negocis adherits a Moohla, reduint així el valor del tiquet de la compra. En aquesta primera fase, van detallar, el projecte compta amb una seixantena d’establiments adherits.

Per tal de donar a conèixer el projecte, s’ha creat un perfil d’Instagram, «@moohla_palafrugell», des del qual s’ha llançat un sorteig entre totes les persones que segueixin el perfil. Tanmateix, durant tot l’estiu, des de l’associació comercial han informat que estaran present a diferents indrets del municipi amb una carpa informativa. A més, van avançar que pròximament publicaran un vídeo promocional de la targeta de fidelització.