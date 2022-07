Acaba rescatat del fons d'un penya-segat de Llafranc després de discutir amb la parella

Un jove ha hagut de ser rescatat aquest matí a la zona del Far de Sant Sebastià de Llafranc però arran de mar, després que baixés fins al fons d'un penya-segat i no en sabés tornar.

Tot ha començat durant la matinada, quan el noi d'uns 20 anys ha pujat fins aquest emblemàtic punt de la Costa Brava. S'ha barallat amb la parella i en el vehicle, també hi anava un altre company del noi.

El jove que s'havia discutit amb la noia, ha causat destrosses al vehicle i ha remogut tot l'interior. Posteriorment, ha baixat del vehicle i ha marxat cap al Far de Sant Sebastià, ha baixat cap a un camí que porta a un mirador i no s'ha quedat aquí, ha seguit baixant per les roques que conformen el penya-segat.

El company que estava amb ell veient que no retornava ha alertat al 112 cap a un quart de set del matí. A partir d'aquí s'ha muntat un dispositiu de recerca en el qual ha participat la Policia Local de Palafrugell, Salvament Marítim i Bombers.

Localitzat pel dron

La Policia Local ha utilitzat el dron que té i ha trobat que el jove estava en una àrea de roques, a pocs metres de l'aigua. Arran d'això, Salvament ha activat la Salvamar Sirius i on també han pujat els Bombers, segons fonts de Salvament.

Un cop allà han comprovat que el jove se'l podia veure des de terra però que per mar era difícil accedir-hi i evacuar el jove, que tenia algunes ferides. Per aquest motiu, els Bombers han activat l'helicòpter cap a les 10 del matí i amb els especialistes GRAE l'han extret de la zona de roques.

A la zona també s'ha activat l'helicòpter del SEM i dues ambulàncies. Una de les unitats terrestres finalment ha evacuat el jove en estat de poca gravetat a l'hospital Josep Trueta de Girona.

