El malestar veïnal per la pèrdua del doble sentit i les modificacions fetes a la carretera vella de Palafrugell, la Gi-6543 que uneix Calella i Palafrugell, continua viu. Una petició a la plataforma ciutadana change.org titulada «Sos Carretera Vella» compta amb més de 600 signatures que demanen que es recuperi el doble sentit de la via, que fa uns mesos l’Ajuntament va modificar per tal d’incorporar-hi una via verda. La petició de recollida de signatures, que espera superar el miler de firmes, se suma a les reivindicacions que els veïns han fet mitjançant pancartes a l’entrada del municipi, on es llegeix: «Pareu l’orella: volem la carretera Vella».

D’altra banda, el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament, Pau Lladó, va indicar que les modificacions fetes en la carretera responen a la necessitat de fer la via verda i, segons va precisar, també pretenen evitar accidents. Des de l’Ajuntament també s’han trobat destrosses en el marc de les obres que estan treballant en aquesta via verda i, segons va explicar Lladó, «tot i que les destrosses obligaran a allargar les obres, des de l’Ajuntament reforçarem la vigilància en aquest punt amb una patrulla per tal d’evitar que es tornin a produir aquests atacs d’incivisme». Lladó va afegir que les destrosses «provocaran un increment del cost de l’obra». Ara per ara, Lladó indica que l’Ajuntament no preveu aturar el plantejament fet en aquesta via.