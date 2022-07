L’Ajuntament de Platja d’Aro ha habilitat, de manera temporal, un aparcament provisional d’autocaravanes en una parcel·la darrere l’antic Magic Park. La mesura respon a la necessitat d’habilitar un espai d’estacionament per a aquest tipus de vehicles després que s’ha impedit l’aparcament a l’interior de l’skatepark, que en els darrers anys ha funcionat com a espai d’acollida.

Com a alternativa temporal l’Ajuntament ha creat aquest aparcament que disposa d’una vuitantena de places i té una limitació d’estada de 48 hores. A l’entrada d’aquest espai s’ha habilitat un punt informatiu on un agent informa de quines són les activitats permeses i no permeses en l’interior de l’espai. La Policia Local també hi fa tasques de conscienciació.