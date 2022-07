El creuer Seven Seas Explorer ha fet escala al port de Palamós, una aturada que repetirà el dimecres vinent. Aquest divendres la seva estada va ser de dotze hores, de les 8 del matí a les 8 del vespre. A bord hi havia 670 passatgers, la major part de nacionalitat nord-americana. El vaixell va venir del port francès de Marsella, i després de fer escala a Palamós, va salpar amb rumb al port de Barcelona.

Aquest és un creuer de tamany mitjà i amb passatge de poder adquisitiu mig-alt. Precisament el perfil que interessa perquè l’activitat tingui un retorn econòmic al territori. L’alcalde del municipi, Lluís Puig, va apuntar en declaracions a Ràdio Palamós que el perfil dels usuaris d’aquest creuer «és important per a nosaltres», en al·lusió al perfil dels usuaris del creuer. El Seven Seas Explorer és la cinquena de les nou escales previstes al port de Palamós per a aquest mes de juliol. La resta les completaran el Mein Schiff Herz, el dilluns, novament el Seven Seas, el dimecres 27, i finalment el Marella Discovery 2, el dia 29, i el veler Wind Surf, el 30.