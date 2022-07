El mar a l’Estartit, molt a prop de la temperatura màxima un mes de juliol

La temperatura de l’aigua del mar a l’Estartit és a punt d’arribar al seu màxim històric en un mes de juliol, segons les últims medicione que n’ha fet Josep Pascual. Catalunya disposa d’una sèrie de dades marítimes de més de quaranta anys i que es prenen regularment a 2 milles mar endins del port de l’Estartit (el Baix Empordà) i a poc més d’una milla de les Illes Medes. En aquest punt de 90 metres de fondària –difícilment assolit per la termoclina– es prenen mesures de la temperatura a set nivells de fondària.

Aquesta és la feina que du a terme Josep Pascual, topògraf i apassionat de la meteorologia de l’Estartit, en col·laboració amb l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona i el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter.

Les últimes dades son del dijous d’aquesta mateixa setmana, quan el mar de l’Estartit va arribar als 25’44ºC, màxima temperatura assolida de moment aquest any, la qual es troba tres graus per sobre de la mitjana històrica de 22’2ºC (1973-2017) i que gairebé bat el rècord de mes, amb els 25’71ºC enregistrats al juliol del 2006.

Això sí, el termòmentre no deixarà de pujar durant les properes setmanes i es preveu arribar a números més elevats durant l’agost, mes en el qual es registren les màximes temperatures a les que s’han arribat en els darrers 46 anys; 26’63ºC al 2019.

Pascual explica que l’onada de calor que s’està patint a Catalunya podria causar un nou rècord en unes setmanes, però «tot depèn del temps atmosfèric».

Encara que no es puguin fer previsions exactes, aquestes no es mostren favorables. La falta de núvols (insolació), de vent i de moviment marítim fan que les temperatures no baixin i tampoc plogui. Les causes en són l’efecte.

Els oceans tenen un paper molt important en l’evolució i variabilitat del clima, per la seva interacció amb l’atmosfera i perquè absorbeixen aproximadament el 25% del CO2 que s’emet anualment a l’atmosfera com a conseqüència de les activitats humanes. El Mediterrani està vivint aquests darrers estius un seguit d'inusuals fenòmens climàtics que evidencien el canvi que està patint el planeta: pujades sobtades del nivell de la mar, onades de calor, pluges intenses, l'augment de temperatura de la mar, llargues sequeres, incendis, etc.

Pluges «d’estiu» o càlides

L'Agència Estatal de Meteorologia defineix aquestes pluges com les que es generen en capes baixes de la troposfera amb temperatures superiors a 0 °C i en les que, per tant, no intervenen els processos de fase de congelació. Es caracteritzen per estar compostes principalment per gotes molt petites. Això fa que, observades pel radar siguin mol difícils de detectar.

Malgrat això, a vegades es tracta de precipitacions molt eficients, que poden donar lloc a acumulacions considerables en intervals curts de temps. Les pluges càlides se solen donar més sovint sobre mars i oceans càlids i en les seves zones costaneres.

Les tempestes o precipitacions explosives, on cauen fins entre vint i cinquanta litres per metre quadrat en l’espai d’una hora, comencen a predominar en el litoral valencià. Un fenomen que estudia Jorge Olcina, catedràtic d’Anàlisi Geogràfica en la Universitat d’Alacant. «És una realitat a la qual cal adaptar-se», adverteix Samuel Biener, expert en ordenació del territori i riscos naturals en el mateix departament que dirigeix Olcina.

De totes maneres Josep Pascual creu que les probabilitats que això suceeixi aquest estiu a l’Estartit son molt baixes, però confirma que «és un fet que a la tardor passarà, encara que en zones reduïdes». Afegeix que aquestes pluges podrien provocar grans danys i que «faran mal», ja que el contrast de l’aire fred i el calent, que estem experimentant els darrers dies, son el que provoquen les tempestes intenses acompanyades de calamarssa o «pedra».