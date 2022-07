Pedalant contra el càncer: la volta a Espanya en BTT

La Xarxa Espanyola de Registres de Càncer (REDAN, per les seves sigles en castellà) estima que el nombre de càncers diagnosticats a Espanya l’any 2022 podria superar els 280.000 casos. El protagonista d’aquesta història, Toni Guerrero, és un veí de pals de 45 anys que treballa de jardiner a la Brigada municipal i que ha sigut testimoni directe de l’impacte que el càncer té en les famílies, perquè l’ha viscut de prop a través de diversos familiars. És precisament això el que l’ha motivat a buscar alguna manera de recaptar fons per a l’Oncolliga Girona, l’entitat que, apunta, li ha permès viure experiències «indescriptibles i transformadores» a través de l’oncotrail, una cursa de muntanya de 100 quilòmetres que es fa per equips.

«Em sento amb deute amb l’oncotrail, ens han donat moltes alegries i d’alguna manera ho he d’agrair. També és un homenatge als meus tiets Bernardo i Joan, àvies Dolores i Josefa i el cosí José Antonio Vargas... I a tots els que han patit aquesta malaltia. El repte és molt clar, completar la volta a Espanya en BTT i en autosuficiència», exposa. Per a Guerrero córrer la oncotrail ha tingut un impacte molt gran i explica que és una cursa que va molt més enllà de l’exigència física. «Correm vuit persones i per preparar-la implica crear un vincle molt gran al llarg de l’any amb els teus companys d’equip. Tens la teva família de sang i la família de l’oncotrail. Però només la gent que l’hem corregut sabem el que comporta i el temps que necessita. Per això és tan immensa la sensació quan s’acaba, perquè és un repte que va molt més enllà del repte purament físic», recorda.

Guerrero explica que la idea li rondava al cap des de feina uns mesos perquè sempre ha sigut aficionat a córrer, però les lesions l’han convertit en un amant de la BTT, però no va ser fins que va veure la resposta de la gent al seu voltant fins que no es va decidir a fer una passa endavant. «Tenia pensat fer la volta a Espanya i, rumiant, se’m va acudir recaptar diners, però no volia que fossin diners en metàl·lic, volia que tinguessin un retorn així que vaig anar als petits comerços de Pals per saber si voldrien donar productes o serveis i així he aconseguit premis fins al dia d’avui, que tinc 40 premis. D’aquesta manera a banda de recaptar diners també impulsem el comerç local». Un cop materialitzada la idea, la va proposar a l’Oncolliga Girona que la va acollir amb els braços oberts i, ara, ja ho té tot a punt per al tret de sortida, que serà el 20 d’agost i té una durada prevista d’entre 35 i 40 dies.

Com participar?

Per veure la cinquantena de lots que se sortegen i per participar en el concurs, cal fer un donatiu de 30 euros a la web de l’Oncolliga (https://oncolligagirona.cat/reptes-solidaris/pedalant-per-oncolliga.html). Un cop fet el donatiu, l’usuari rep una butlleta i entra en el sorteig. En la mateixa pàgina de l’Oncolliga explica el recorregut que farà Guerrero que, alhora, anirà informant a través del seu Instagram (@toni.g.f) dels guanyadors al final de cada etapa amb publicacions d’imatges i imitant un dietari on cada dia posarà una explicació de l’evolució de la jornada i les sensacions que i experiències que ha viscut. Guerrero farà la volta a Espanya en solitari.