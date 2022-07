Pere Aragonès: «Nosaltres la corrupció no la volem enlloc»

El president de la Generalitat i coordinador nacional d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Pere Aragonès, va refermar ahir el compromís del partit republicà «contra la corrupció»: «La corrupció no la volem enlloc, és el pitjor atac que poden tenir els recursos públics, que són els recursos compartits». En un acte del partit a Palamós, Aragonès va subratllar que «en la Catalunya republicana i en la Catalunya independent» que ja s’està «construint», la corrupció «ni hi té ni hi tindrà lloc». El president no va esmentar directament cap nom però sí que va assegurar que les institucions del país han d’estar al servei de la majoria perquè «no són per a una o dues persones ni per a un projecte».

A l’hora de desgranar els eixos sobre els quals pivota la proposta d’ERC, el president de la Generalitat i coordinador nacional del partit va insistir que no hi pot haver una transformació completa sense un compromís amb «la radicalitat democràtica» que passa per aconseguir que la ciutadania de Catalunya pugui decidir lliurement el seu futur, a través d’un referèndum «reconegut» i després d’una «campanya normal» sense haver d’anar a defensar col·legis electorals: «I quan aconseguim això, ja sabeu i no és cap sorpresa que la nostra campanya serà pel sí, perquè aconseguim la república catalana i la independència de Catalunya per posar-la al servei de la majoria de la ciutadania de Catalunya».

Clima preelectoral

Sense esmentar en cap moment a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, acusada de corrupció, Pere Aragonès va assegurar que les institucions catalanes «són per a la majoria i no són per a una o dues persones o per a un projecte». «Nosaltres treballem per posar les institucions al servei de la majoria, i quan ho fem expressem un clar compromís contra la corrupció perquè la corrupció no la volem enlloc», va afirmar.

Posant el focus, també, en allunyar la política dels personalismes o protagonismes, Marta Vilalta va situar ERC com l’opció per superar «la vella política»: «Davant d’aquells que s’enroquen i que estan còmodes en un racó, construcció de consensos que és més difícil però més útil per al país, i davant d’aquells que entenen la política com una eina personal, nosaltres la reivindiquem com una eina col·lectiva perquè política s’escriu en primer persona del plural, no en primera personal del singular».

La secretària general adjunta i portaveu d’ERC va instar a superar aquesta «vella política» que vol apuntar que «les coses s’han fet sempre així i s’han de seguir fent com sempre». L’acte d’ERC també ha posat el focus en les properes eleccions municipals i en la importància dels ajuntaments com a «múscul» polític de Catalunya.