El Consell Comarcal del Baix Empordà té previst aprovar al ple d'aquest dilluns la declaració de Ràdio Liberty com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). La mesura, promoguda per diverses entitats i l'Ajuntament de Pals, compta amb el suport de tots els grups municipals i busca evitar que l'Estat pugui enderrocar-la. Des del Cercle Català d'Història, que des de fa temps batallen per la defensa de l'antiga emissora, celebren la decisió i, juntament amb la Gent de Ter i Salvem la Platja de Pals, reiteren la necessitat d'engegar una ruta de la Guerra Freda a la Costa Brava per fer valdre les antigues bases militars.

Ràdio Liberty serà Bé Cultural d'Interès Local. El ple del Consell Comarcal té previst aprovar aquesta declaració al ple d'aquest dilluns i fer-ho amb el suport de tots els grups. La decisió arriba a petició de l'Ajuntament de Pals. El president de l'ens, Joan Manel Loureiro, ha explicat que els municipis de menys de 5.000 habitants no tenen competències per tramitar propostes d'aquest tipus i que, per això, ho van elevar al Consell. «Ens vam reunir en comissió i tots els grups van dir que endavant així que preveiem aprovar-ho avui en primera instància», remarca Loureiro. L'objectiu és clar: protegir l'espai i preservar les edificacions de l'antiga emissora situada davant de la platja de Pals i aixecada en el marc de la Guerra Freda. Fa temps que entitats ecologistes i culturals, juntament amb l'Ajuntament del municipi, lluiten per frenar l'enderroc de les edificacions que queden dempeus, previst pel Ministeri de Transició Ecològica. De fet, en una missiva a la qual va tenir accés l'ACN, la Comissió Europea titllava de «lamentable» que l'Estat fes servir fons europeus per enderrocar les instal·lacions «històriques». «La demolició dels edificis de Ràdio Liberty dins el Parc Natural del Montgrí certament ens entristeix i representa realment, un fet lamentable que s'està produint avui en territori europeu», afirmaven a l'escrit. Per la seva banda, el govern espanyol defensava aleshores que el que es pretenia era treure edificacions de zones costaneres i proposava que el museu o centre d'interpretació es faci en un altre espai. Les entitats que n'han promogut la protecció, entre elles el Cercle Català d'Història i Salvem la Platja de Pals, celebren la mesura i reiteren la necessitat de crear una ruta sobre la Guerra Freda a la Costa Brava, que faci valdre les bases militars i serveixi per recordar «què va passar», a més de promoure «la cultura de la pau».