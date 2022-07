El passat divendres dia 22 de juliol, a l’espai de l’Alberg Solidança, es va fer una recepció institucional als infants sahrauís acollits aquest estiu per famílies del Baix Empordà. Aquests nens i nenes provenen dels campaments de refugiats de Tindouf situats al desert algerià, on es troba la Daira de Bu Craa amb la qual segueix vigent un conveni d’agermanament amb Palafrugell. Cal destacar que, aquest any s'ha endarrerit molt l'arribada, unes 3 setmanes aproximadament, per motius administratius/polítics.

Els infants sahrauís tenen 8 anys i passaran l’estiu al Baix Empordà, en concret 2 nenes a Palafrugell. La seva estada s’allargarà fins a finals del mes d’agost dins el projecte denominat «Vacances en Pau 2022», coordinat per l’entitat ACAPS, membres de la Taula de Solidaritat i Cooperació, i en cas de Palafrugell amb la col·laboració de l’Ajuntament. L’acte de benvinguda va comptar amb una rebuda per part dels representants i regidors de les institucions que hi participen. L’objectiu d’aquest projecte és facilitar que diversos nens i nenes sahrauís tinguin la possibilitat de passar les vacances en un entorn diferent; així com donar a conèixer la realitat del poble sahrauí mitjançant l’arribada dels infants i la seva relació amb les famílies autòctones. Les colònies d’estiu per infants sahrauís són un símbol de solidaritat i un clam per la pau, contra la injustícia i la guerra, sobretot pels més petits.