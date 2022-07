Salvem Begur, conjuntament amb Ecologistes en Acció i SOS Costa Brava, denuncien el procés urbanitzador intensiu que està vivint Begur durant els darrers anys. En un comunicat destaquen el seu malestar amb la política urbanística municipal: «Malgrat el Pla Director Urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí va dictar directrius per preservar espais i va identificar àmbits que caldria modificar i protegir, minimitzant la seva urbanització i edificació, l’administració local opta per continuar impulsan aquestes obres», indiquen. També denuncien que l’Ajuntament continua sense ajustar el planejament urbanístic municipal, tot i els espais protegits pel PEIN i la Xarxa Natura 2000.

Per tot això les entitats requereixen a l’Ajuntament que iniciï un estudi de la reforma del seu planejament i adopti un acord de suspensió de noves tramitacions urbanístiques i de llicències d’obres en sectors no executats. «L’Ajuntament de Begur torna a impulsar nombrosos projectes i plans urbanístics, tal i com estaven previstos en el POUM i que varen ser tramitats en el seu moment sense cap tipus d’avaluació ambiental», puntualitzen en la missiva on, afegeixen, «aquest procés aprovat pel POUM l’any 2003, s’està aprofitant per continuar la urbanització d’espais i terrenys amb grans valors naturals i amb pendents superiors al 20%. Al mateix temps, el municipi preveu un creixement desmesurat de la població i una urbanització massiva».