La Plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles (PAAC) i el Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius de Catalunya (CEPA-EdC) celebren que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi "recalcat" en la seva interlocutòria que l'abocador de Vacamorta s'ha de buidar de "tots els residus abocats del 2000 al 2014". "És a dir, que s'ha de buidar del tot", remarquen en un comunicat. Les entitats diuen, però, que l'explotació Elena que cita la interlocutòria per dur els residus no està a 25 quilòmetres de l'actual abocador sinó a només 100 metres.

També que l'actual direcció de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) no ha proposat "mai" aquest emplaçament, com sí que proposava l'anterior. "Seria una barbaritat estar 20 anys buidant un abocador per traslladar-lo al costat", afegeixen al comunicat.

La interlocutòria del TSJC resol l'escrit d'incident d'execució de sentència que va presentar l'Ajuntament de Cruïlles juntament amb la PAAC. L'alt tribunal considera "raonable" el termini de 20 anys que fixa la Generalitat, accepta l'emplaçament del nou abocador –que situa a 25 quilòmetres de l'actual- i especifica que el buidatge i la gestió de residus "comprenen i han de comprendre tots els abocaments fets des del setembre del 2000".

Sota el paratge de Vacamorta s'hi acumulen fins a 3.539.629 tones de residus, tots els abocats des que es va obrir, comptant també mitja tona de terres amb què es van segellar les escombraries el 2014.Gairebé la meitat de tot aquest volum (el 49%) són fangs procedents de plantes de tractament de residus i d'aigua. A aquests, els segueixen un 27% de residus d'indústries; un 13% de construcció (terra i pedres); un 5% de processos químics orgànics, i en menor mesura, residus d'indústries tèxtils i pelleteres o de fusta i paper (un 2% cadascun).