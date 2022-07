«Els veïns de Llofriu hem de suportar els sorolls de festes que organitzen dos masos sense llicència per fer-les»

«Les veïnes i veïns de Llofriu (Palafrugell, Baix Empordà) hem de suportar des de fa més d'un any el soroll de les festes que organitzen dos masos que, segons l'alcalde de Palafrugell, no tenen cap llicència per fer aquest tipus d'activitats. L'elevat volum sonor dels equips de música que s'hi instal·len alteren la tranquil·litat que s'ha gaudit fins ara a Llofriu. I és que fins ara l'únic soroll era el del cant dels ocells i el de la tramuntana. A més del 'soroll' que perjudica el descans de les veïnes, veïns i l'entorn natural, estem molt preocupats pel risc que poden generar aquestes festes, amb molta gent (fins a 500 persones segons les seves webs) en espais envoltats de bosc, granges i camps de conreu a tocar de l'Espai Natural Protegit de les Gavarres.

No es pot permetre que aquests dos masos (i eventualment altres en el futur) facin negoci alterant l'equilibri i la tranquil·litat del medi natural/rural que fins ara s'ha gaudit a Llofriu o en altres poblacions, alterant la convivència de les veïnes i veïns. S'han presentat instàncies a l'Ajuntament de Palafrugell sense cap resposta; s'han enviat correus electrònics al regidor de Llofriu; es truca a la Policia Municipal, i després de més d'un any tot continua igual».