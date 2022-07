La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha denunciat un botiguer per vendre productes d'alimentació caducats en una botiga de queviures.

Els agents han aixecat acta al propietari per aquest però també per més incompliments relacionats amb la conservació i venda de productes alimentaris.

Aquest cas va sortir a la llum durant un dispositiu que es va realitzar a la població sobre Inspecció de Treball en l'àmbit laboral i d'estrangeria en diferents establiments. Aquest es va fer el dia 21 de juliol i hi va participar la Policia Local, la Nacional i els Mossos.

En el cas de la Policia Local van fer inspeccionar una botiga de queviures de l'avinguda Cavall Bernat. Durant l'actuació, van revisar els productes i es van trobar amb la sorpresa que n'hi havia diversos de caducats. En van intervenir uns 60 i dataven de l'any passat. D'altra banda, també van localitzar productes de marques d'altres supermercats que també es venien en aquest establiment però sense tenir el permís corresponent. En la mateixa inspecció també van trobar que hi havia una temperatura molt alta al local, no apta per la venda de segons quina tipologia de productes, enter altres incompliments referents amb la conservació i venda de productes alimentaris.