L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha incorporat quinze nous agents al cos de Policia Local. Tres dels nous efectius són policies que agafen la seva plaça en propietat, quatre més són interins de llarga durada que substitueixen companys que per diferents motius no estan treballant i els altres vuit són un reforç explícit per a la campanya d’estiu. En aquest sentit, el regidor de Seguretat de Sant Feliu de Guíxols, Ernest Asurmendi, va destacar que «és molt necessari aquest increment d’agents per poder donar una resposta efectiva a la ciutadania».

Reforç estival Pel que fa als vuit agents que reforcen el cos durant la temporada d’estiu, Asurmendi va recordar que la ciutat multiplica per tres el nombre d’habitants en els mesos estivals com a conseqüència d’esdeveniments com el Festival de la Porta Ferrada o la Festa Major. Amb tot, el regidor va reconèixer que seria bo poder anar incrementant el nombre de policies que estiguin en plantilla permanent a Sant Feliu de Guíxols. En aquest sentit, Asurmendi va xifrar en 55 el nombre d’efectius que seria necessari. «Aquest govern treballa en aquest sentit i amb aquest propòsit. Per a nosaltres és una prioritat la seguretat i creiem que seria un nombre de policies adient, tot i que no és fàcil poder incrementar la plantilla», va remarcar el regidor en al·lusió a incrementar la plantilla de treballadors del cos de policia local. Crítiques del sindicat La Central Sindical i Independent de Funcionaris (CSIF), el sindicat més representatiu a les administracions públiques, va declarar a través d’un comunicat que troba «insuficients» les noves places de Policia Local per a Sant Feliu de Guíxols. El CSIF subratlla que «aquesta policia porta en precari almenys des del 2008, amb la meitat de la plantilla interina, i l’Ajuntament només sap nomenar interins d’urgència, nomenaments exprés». El sindicat defensa la «urgent» ampliació de la plantilla de manera permanent per donar un bon servei a la ciutadania. De fet, el mateix sindicat va presentar un recurs al mes de maig demanant la nul·litat de tot el procediment referent al procés selectiu per a agents de la Policia Local en detectar «greus irregularitats». El sindicat va al·legar que s’havien incomplert terminis i que no es complia la normativa. Des de CSIF van declarar en el seu moment que «després de desenes de requeriments a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols perquè actués dins de la legalitat, d’anys de denúncies per les gravíssimes irregularitats en nomenaments realitzats pel mateix, que el Síndic de Greuges ens donés la raó i d’haver de portar el tema a l’Oficina Antifrau, el novembre de 2020, denuncia mitjançant la qual es van iniciar actuacions de recerca i que aquest organisme també ens donés la raó, l’alcalde segueix amb les seves actuacions irregulars i fora de la legalitat vigent».