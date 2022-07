Condemna pel retard d'un part que va provocar la mort del nadó a Palamós

L'embaràs anava sobre rodes fins a la setmana 39 quan va començar a tenir contraccions i dolors. María José M. L. tenia 36 anys i esperava el seu primer fill. En arribar a les 41 setmanes de gestació i malgrat els símptomes que patia, els metges de l'Hospital de Palamós que la van atendre no li van induir el part. El retard va provocar que el cor del fetus deixés de bategar i aquest morís. Un jutge civil de Barcelona ha condemnat a la companyia d'assegurances del centre sanitari per no informar la pacient de la possibilitat de provocar el naixement del bebè i haver evitat la seva mort, segons la sentència a la qual ha tingut accés El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Després de la sentència judicial, l'asseguradora va arribar a un acord amb la dona i ha pagat 145.000 euros d'indemnització.

“Després de morir el meu bebè, la vida em va fer un altre regal i al cap de set mesos em vaig quedar embarassada de bessons, que ara tenen 4 anys. Va ser una pèrdua que ningú esperava i necessitava tenir un fill pel buit”, explica María José. Ella i el seu marit, de professió informàtic, volien continuar vivint a Palamós, on residia, però després de la pèrdua soferta era dur i van decidir traslladar-se a Madrid, on resideixen en l'actualitat. “Tenia por que tornés a passar”. No volien tornar al mateix hospital. En aquest plet ha estat representada pels advocats José Aznar, de Verdún Legal, i de Lluïsa Naharro.