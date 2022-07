El Consell Comarcal ha encarregat la redacció del Pla de Sostenibilitat Turística del Baix Empordà, que està previst que estigui acabat a finals d’any i que constarà de tres fases acompanyades de tallers participatius.

L’objectiu d’aquest pla és «posicionar el Baix Empordà com una destinació que, més enllà dels seus atractius naturals, culturals i patrimonials, aposti per un creixement de l’activitat turística amb un compromís de sostenibilitat clar cap al territori».

Alhora, des del Consell Comarcal aposten per incloure «les sinergies i aliances estratègiques que permetin una millor governança entre tots els agents turístics del territori, on el Consell Comarcal es comprometi amb els actors del territori de manera consensuada i participativa».

El Pla de Sostenibilitat constarà de tres fases diferenciades: la primera fase serà analítica, que consistirà a fer una diagnosi de la situació de partida del territori. La segona serà estratègica, on es definirà la visió compartida a llarg termini del territori, i els objectius i eixos de treball per a la construcció d’un nou model de creixement alineat amb la sostenibilitat. La tercera fase serà operativa, on s’establiran accions concretes a implementar, corresponsabilitat d’agents turístics (públics i privats) i indicadors, necessaris per a assegurar la continuïtat de les iniciatives , i que donaran resposta als propòsits definits.

Durant aquestes fases, s’impulsarà un procés participatiu on els agents del territori, tant públics com privats, tindran l’oportunitat de fer aportacions «significatives», asseguren, tant en la fase analítica de diagnosi, com en la d’estratègia que posteriorment la comarca haurà de desenvolupar, com també en la proposta d’accions.