L’Ajuntament de Palafrugell va rebutjar ahir de manera consensuada entre els diferents partits polítics un comentari que enaltia la violència, publicat a Facebook i que feia referència a una actuació municipal. El comunicat, que el va llegir el regidor i primer tinent d’alcalde, Josep Piferrer, explicava que en una publicació a aquesta xarxa social on es criticava una actuació urbanística portada a terme per l’Ajuntament, s’hi va afegir un comentari, signat per «Miquel Lay» que hi escrivia: «Segons a quin país, això seria bala segura».

El consistori va recordar ahir que en els darrers anys s’han dictat sentències judicials amb multes «molt elevades per insultar el cos de Mossos d’Esquadra a les xarxes o per desitjar la mort d’un Guàrdia Civil, per posar dos exemples». Per aquest motiu, van afegir, «considerem com una falta de respecte intolerable i d’actitud insultant el comentari de l’usuari Miquel Lay». L’Ajuntament, a través del comunicat, va expressar que entén que tota obra de govern és «susceptible de ser criticada, en exercici legítim del dret a la llibertat d’expressió; però els límits de la convivència fan intolerable un escrit on es desitgi la mort d’algú i s’invoqui a les armes per solucionar el problema».

Per tot això, des del consistori exigeixen a l’autor la retirada del comentari i una rectificació pública. La seva voluntat, tal com va dir Piferrer, és «retornar la crítica al camp de la convivència d’on mai no hauria d’haver sortit». Amb tot, també reclamem a les persones que permeten publicacions de tercers als seus murs o perfils socials, que actuïn en conseqüència i retirin, si no ho fa el mateix autor, els comentaris susceptibles de generar odi o violència.