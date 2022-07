Nou capítol de picabaralles a l’Ajuntament de Calonge

«Asseguem-nos per aquí darrere, així no ens tacarem de sang», va dir un dels assistents amb to bromista a la seva acompanyant mentre es dirigien a l’última filera de cadires de la sala de plens. Lluny de qualsevol vessament real de sang real, més propis d’una lluita de gladiadors en l’antiga Roma, l’ambient al ple de Calonge respirava tensions acumulades i va acollir un parell de cops baixos (verbals).

Ahir l’Ajuntament celebrava el primer ple ordinari després de la destitució del regidor Norbert Botella (Republicans) i aquest va presentar una moció demanant, entre d’altres, la destitució de l’alcalde per l’amortització d’un lloc de tècnica de Recursos Humans A2 que l’Ajuntament va fer al·legant el retorn de la persona que tenia la plaça i que finalment no s’ha incorporat perquè ha marxat en comissió de serveis a un altre municipi. En el moment de l’amortització de la plaça ERC va denunciar que es tractava «d’un comiat per motivació política», ja que la persona que ocupava el càrrec havia comunicat que se sumava a ERC, sense cobrar, com a cap de campanya de cara a les pròximes eleccions municipals.

«Considerem que la concatenació d’aquests fets només demostra la destrucció de la treballadora i un missatge per a la resta, que el seu lloc de treball pot perillar si no voten en la línia favorable del senyor alcalde», va apuntar Botella com a argument per demanar la dimissió del batlle. Per la seva banda, l’alcalde, Jordi Soler (JxCalonge), va respondre: «Qui dona pals de cec acostuma a donar-se cops a la cara». En referència a l’amortització de la plaça, Soler va argumentar que «hi havia un excés de llocs de treball perquè l’organigrama només en preveu dos i hi havia tres tècnics» i va afegir que en el darrer ple «no es tenia coneixement que el tècnic que havia de retornar havia sol·licitat una comissió de serveis».

La portaveu d’ERC, Carme Viñas, va criticar que no se li hagin pagat les hores extra a aquesta tècnica de Recursos Humans. A tot plegat, Soler va respondre que «no tenia autorització per fer hores extra i encara que les reclami no estava autoritzada a fer-les».

La moció no va prosperar pels vots contraris del govern (JxCalonge, PSC i PP) així com les abstencions d’Avancem, tot i que la CUP, ERC i el propi Botella van votar-hi a favor.

Traspàs de carteres

La sortida de Botella del govern ha provocat un canvi de carteres. Soler es quedarà la regidoria de Cultura; Arturo Prades (PSC) se n’ocuparà de Medi Ambient i Marta Geli (JxCalonge) serà la responsable d’Educació.

Botella, que va col·locar un dibuix de Tintín sobre la taula, va qüestionar a l’alcalde sobre la continuïtat d’algunes de les iniciatives de cultura pactades i que s’havien de dur a terme en els propers mesos (una trobada d’influencers literaris, la visita d’un lama budista, el congrés de llibreters o un projecte museístic de Tintín). «He deixat el llistó molt alt, espero que no el baixi gaire», va espetar Botella. Soler va aguantar el cop i li va tornar: «Va ser vostè qui ens va venir a buscar per fer govern i ara que ha marxat, l’equip de govern no ha pas plorat».