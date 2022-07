La Policia de Platja d’Aro detecta bandes itinerants que es desplacen a la costa

La Policia Local de Castell-Platja d’Aro ha detectat en el municipi membres de bandes itinerants que actuen per la costa. Aquest estiu ha enxampat alguns dels integrants dels grups criminals que actuen pàrquings, hotels, establiments o fan sostraccions a la via pública.

La tasca que porta a terme el Grup de Delinqüència Urbana d’aquest cos policial i que conformen agents de paisà ha fet el seguiment dels alguns membres dels grups criminals i juntament amb la resta de membres d’aquest cos policial, n’han aconseguit detenir. Fonts del cos policial apunten que la presència d’aquest tipus d’organitzacions que es desplacen per Catalunya a l’estiu ha anat a l’alça en comparació amb altres anys.

La feina dels agents de la Policia Local a l’estiu en punts com Castell-Platja d’Aro es multiplica i la tasca policial dona resultats. Una mostra són algunes de les actuacions amb bandes itinerants i que estan formades per multireincidents.

Persecució

Unes de les primeres és del 29 de juny i va començar quan les càmeres de videovigilància van detectar l’entrada d’un vehicle relacionat amb robatoris amb força. El serveis de paisà d’aquesta policia van localitzar-lo desprès d’observar que circulava a gran velocitat i provenia d’un càmping d’un municipi veí. Els ocupants del vehicle van fer cas omís als agents i després d’una persecució van acabar xocant amb un dels vehicles policials. Fruit de l’actuació, un dels agents actuants va resultat ferit lleu. En l’escorcoll, la policia va trobar maletes , bosses de mà, documentació i diners que havien estat sostrets abans d’un vehicle aparcat al càmping.

Els agents van detenir el dos ocupants, dos persones d’origen xilè de 32 i 40 anys, de l’Hospitalet de Llobregat i multireincidents. Ambdós formen part d’una organització criminal que opera a tot Catalunya i es dedica a robar en vehicles de pàrquings de clubs esportius i restaurants.

El juliol, el dia 1 es va declarar un foc a Castell d’Aro i aquells dies la Policia Local va estar molt enfeinada. L’endemà de l’inici del foc al vespre en un control de trànsit, van aturar un vehicle i no disposava d’assegurança en vigor. Van identificar el conductor i la sorpresa va ser que tenia una ordre de recerca, detenció i ingrés a presó d’un jutjat de Barcelona. L’home, de 30 anys i d’origen georgià, va ser detingut.

800 euros d’un hotel

Al cap de dos dies a la tarda, el cos policial va rebre uns avís d’un agent d’un altre cos fora de servei de que tres homes que es trobaven en un establiment podrien dedicar-se als furts utilitzant el mètode de distracció del personal per accedir a la caixa. Agents de paisà del Grup de Delinqüència Urbana va localitzar els individus i els van seguir discretament . Va observar que entraven en diferents establiments i que utilitzaven el seu mètode. Finalment, els lladres van entrar en un hotel i un es va posar a parlar amb els recepcionistes per entretenir-los, un altre es va quedar a la porta vigilant i el tercer, va entrar al reservat de la oficina.

Quan els tres homes van sortir de l’hotel, les patrulles de la Policia Local els van aturar i escorcollar: els van trobar 800 eurosacabats de sostreure de la caixa de l’hotel. També claus magnètiques d’habitacions i diferents objectes -roba, ulleres i perfums- que havien estat sostrets en altres establiments, com un hotel de luxe. Els tres homes, d’origen georgià i de 20, 30 i 32 anys, van quedar detinguts pel furt. A més, un d’ells portava documentació falsa i estava buscat pel jutjat Els integrants de la banda tenien molts antecedents per robatoris amb força, robatoris violents i furts.

Simulaven ser sord-muts

Una altra banda detectada es remunta al 8 de juliol i es dedica al furt amb el modus operandi anomenat els «carpeteros». Agents de paisà van observar com tres persones que accedien en establiments amb una carpeta fent-se passar per sord-muts i la col·locaven sobre de l’objecte que volien robar. El grup procedeix d’Elx, els van enxampar i actuen per tot Catalunya.

Hi ha un altre grup que preocupa la policia de Platja d’Aro, el dels anomenats «teletubbies». Ja n’han detectat membres: noies de nacionalitat romanesa que s’apropen sobretot a homes d’avançada edat amb l’objectiu de robar-los rellotges d’alta gamma. Pertanyent a un grup molt nombrós amb seu a Badalona. La Policia Local ha obtingut els primers resultats, amb la identificació d’algunes autores i els vehicles gràcies les càmeres de videovigilància.