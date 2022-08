La primera vegada que vaig anar a Llofriu, fa mes de 50 anys, era un petit poble de dos o tres carrers, cases de pedra, alguna botiga de queviures, potser un bar i una casa gran amb un pati ple de pilons de llenya menuda on una dona amb un monyo al clatell i un gran davantal de sac atenia la gent que n’anava a comprar per fer foc.

Hi havia també una església, la d’ara, però oberta, amb el mateix campanar però amb una campana tan suau i dolça que semblava que sonava només com a música dins la nostra ment quan tocava els quarts i les hores, el toc de mort, el de tempesta o el de foc, l’àngelus a migdia i la missa de dos quarts de nou del diumenge, a més de repicar en les processons. Els carrers eren plens de nens i nenes a l’hora de sortir de les grans escoles del temps de la República, i els gossos eren companys de joc o els perseguien la pilota. Lleus grinyolades domèstiques, sorolls familiars amb què es trencava la balma del dia, perquè a la nit només se senti el silenci del camp.

Ara Llofriu ha canviat, és veritat, ja no hi ha l’antic i encantador «queviures», «el colmado», que li deien. L’Església obre en dates assenyalades com ara bodes i funerals. El poble ha adquirit un aspecte remodelat, endreçat amb eines més modernes com correspon, portes i finestres pintades en verd o grana i amb geranis als balcons. Ja no hi ha nens que juguen al carrer perquè les escoles són buides o perquè hi ha pocs nens al poble i deuen anar amb cotxe o autobús a les escoles de Palafrugell, tampoc hi ha gossos pel carrer, només quan surten a passejar amb el seu amo.

Llofriu és igualment bonic i deliciós i el silenci del camp s’estén pels carrers, cases i masies fent les delícies de la gent que hi viuen o que hi venen així que tenen un dia lliure.

Això seria tal com ho explico si no fos que tocant al poble hi ha un parell de masies on els ha agafat la mania de llogar la casa o deixar-la, els dies i les nits de primavera, estiu i tardor, per fer-hi festes sense permís de tota mena, sempre sorolloses, inacabables, amb música estrident amb les necessàries canonades marcant el compàs, carregades d’estris que augmenten i metal·litzen el so ja punyent d’aquestes músiques com més poderoses millor. Així diuen i fan i els agraden, d’aquí que necessiten que la potència i el volum es multipliquin fins a l’infinit perquè caiguin sense pietat sobre el poble i els voltants fins a la darrera masia i arribant de vegades a pobles i ciutats veïnes que tremolen sota un cel que sembla engolir-los a tots. I això fins ben entrada la matinada.

Sí, els veïns morts de son, tips de sorolls de dia i de nit i cada un a la seva manera fa molt de temps que ens queixem i el darrer any amb la documentació necessària n’hem informat a l’Ajuntament, als Mossos i a la Policia Local de Palafrugell. Però la sinistra i poderosa moixiganga no ha parat i cap de nosaltres no ha rebut resposta ni tan sols un acús de rebut. Ha sigut llavors que, convençuts que només recuperaríem el benestar i el silenci al que tenim dret, protestant ben organitzats, amb coneixement i per tots els mitjans oficials al nostre abast, els veïns de Llofriu hem decidit unir-nos sota un grup el nom del qual dona fe del turment a què estem sotmesos: Soroll a Llofriu.

Estem convençuts que de la mateixa manera que ara ja són molts els ciutadans que s’han unit a «Soroll a Llofriu» reforçant la nostra feina i el nostre convenciment, seran molts també els que recordaran com no se’ls ha tingut en compte a l’hora de pensar en una mena de turisme que només creu en la importància dels diners d’unes quantes persones o empreses i no en el benestar de la població. I entre tots i en la mida de la nostra voluntat i possibilitats, ajudarem a fer que sigui una mica millor el món que hem conegut.