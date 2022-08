Denuncien l’Ajuntament de Calonge pel comiat d’una tècnica

Una exfuncionària de l’Ajuntament de Calonge ha portat el seu comiat al Tribunal Contenciós Administratiu en considerar que l’amortització de la seva plaça no s’ajusta a la legalitat. La treballadora en qüestió, M. C. G. C., exercia de tècnica de recursos humans a l’Ajuntament des de l’any 2019 i hi va entrar en qualitat d’interina per substituir al titular, que va marxar en comissió de serveis a un altre ajuntament baix-empordanès.

La denunciant exposa que el maig del 2022, després de comunicar que formaria part de la campanya d’Esquerra Republicana (ERC) a les eleccions municipals de manera voluntària, el tècnic en cap de recursos humans li va comunicar l’amortització de la plaça i l’extinció del nomenament. Un fet que es va fer efectiu en sessió ordinària el 22 de maig on s’exposava que «per raons organitzatives la Unitat de Gestió de Persones comptava amb una plaça més de les que preveu l’organigrama i de les que es consideren necessàries». Tot i que la plaça indefinida havia sortit a Oferta Pública d’Ocupació el passat mes de febrer i el tècnic que havia marxat en comissió de serveis havia sol·licitat una nova comissió de serveis en un altre ajuntament.

En el mateix ple en què es va aprovar l’amortització d’aquesta plaça també es va donar llum verda a la creació de dues places: un tècnic mig per a l’àrea de promoció econòmica i un tècnic superior per a l’àrea d’informàtica. La proposta va comptar amb els 9 vots de l’equip de govern (Junts, PSC, PP, Republicans) i amb els 8 vots en contra de l’oposició (ERC, Avancem i CUP). Tot i que en un ple posterior i després de ser destituït, l’edil de Republicans que havia votat favorablement a l’amortització, va criticar la gesta en saber que el tècnic que s’havia d’incorporar ha tornat a marxar en comissió de serveis.

De fet, des del comitè d’empresa es va manifestar a l’Ajuntament que els motius al·legats per a l’amortització de la plaça «no justifiquen la urgència per fer aquesta modificació». El sindicat també va qüestionar la manca d’informació i la justificació donada pel cap de la unitat de la tècnica destituïda: «No entenem com des del comitè en repetides ocasions es demana que se’ns faciliti informació i documentació des de la unitat de gestió de persones i que la resposta sigui que la demora és per falta de personal», van exposar. En al·lusió a la justificació municipal per amortitzar el lloc de treball al·legant que hi havia «una plaça de més», la tècnica destituïda exposa que entre els anys 2020, 2021 i 2022 ha realitzat «nombroses hores extraordinàries que no han estat abonades tot i haver estat autoritzades verbalment, com amb la resta de personal» i que ara també reclama.

La resposta del govern

Des de l’Ajuntament de Calonge expressen que la destitució es deu a un «excés de places»: «Hi havia una plaça de tècnic de més i en el moment en què s’havia d’amortitzar, la persona que l’ocupava havia de tornar, tot i que finalment ha marxat en comissió de serveis a un altre ajuntament», justifiquen des del consistori on, puntualitzen que el tècnic que havia de tornar té la categoria d’A1, mentre que la tècnica destituïda és A2.

En aquest sentit, des de l’ajuntament insisteixen que «el fet que l’altra persona es reincorporés no vol dir res, perquè són categories diferents. Es va decidir que en aquesta àrea hi ha un responsable i dues places i que amb això ja és suficient». Pel que fa a les hores extraordinàries, des del consistori subratllen que «a aquesta persona no se li va autoritzar cap hora extraordinària».