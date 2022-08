El grup municipal dels Comuns a Palafrugell i l’entitat ecologista SOS Costa Brava denuncien que en el darrer ple, celebrat la setmana passada, es va aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana (PMU) referent a la zona d’Aigua Xelida sense respondre a les al·legacions presentades pels ecologistes que qüestionen les operacions de millora urbana que s’han plantejat.

El regidor dels comuns, Alfons Rius, exposa que durant el ple es va aprovar inicialment la nova reorganització de la zona urbanitzable tot i que l’Ajuntament fins ara havia seguit una política de limitar les llicències en aquella zona: «No entenem que, per una banda, es van limitar les llicències de noves obres en tot el cinturó litoral i es van comprometre a no urbanitzar més i, de fet, l’Ajuntament va dir que no es donarien més llicències, però ara el PMU pretén urbanitzar Aigua Xelida».

L’edil de comuns explica que els dies 11 i 12 de juliol es van entrar per registre dues instàncies amb al·legacions per part de SOS Costa Brava, que no s’han respost: «Són 31 fulls, que fan al·lusió a la normativa, i que tot i que es van entregar per registre s’han ignorat. És una falta greu perquè han portat en un ple de l’Ajuntament una aprovació inicial sense tenir en compte les al·legacions», afegeix.

Al·legacions presentades

Els ecologistes denuncien en les al·legacions que l’objecte del PMU sotmès a informació pública és permetre urbanitzar i edificar el PAU A2.1 Aigua Xelida de 30.028 metres quadrats i implantar un conjunt de parcel·les i edificacions de fins a 15 nous habitatges. Afegeixen que malgrat la reducció parcial del nombre d’habitatges i de l’edificabilitat prevista al POUM, «les noves parcel·les definides superen el sostre, el volum i tots els paràmetres urbanístics aplicables per aquesta zona».