L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha anunciat l’inici de les obres de la nova deixalleria municipal parc d’activitats econòmiques de Calonge. L’equipament ocuparà una superfície total de 4.000 metres quadrats, i segons indica el consistori en un comunicat "significarà un salt important en la gestió dels residus d’acord amb l’aposta del govern de Calonge i Sant Antoni per fer un municipi sostenible, respectuós amb el medi ambient, i alineat amb les directives més exigents de la Unió Europea pel que fa al tractament i reciclatge de residus".

Equipament intel·ligent

La inversió, finançada en part per l’Agència Catalana de Residus, rondarà els 900.000 euros, i disposarà de dos circuits separats de gestió i recollida: un pels usuaris particulars, i l’altre per l’empresa concessionària que s’ocupa de la neteja i la recollida d’escombraries del municipi. Així mateix, el nou equipament disposarà de l’última tecnologia quant a gestió i control d’accessos. Tant el control i gestió del tonatge tractat com l’accés a la instal·lació seran automatitzats i remots.

Això farà possible que la deixalleria estigui oberta els 365 dies de l’any, durant les 24 hores del dia. Aquesta gestió intel·ligent s’emmarca en el projecte Smart City i permetrà que la instal·lació s’adapti a les diverses tipologies de potencials usuaris: des els veïns que viuen permanentment al municipi fins als usuaris de segona residència o els dels habitatges d’ús turístic. L’equipament també disposarà d’una zona amb aules per fer formació i sensibilització en tot el que envolta la gestió responsable de residus, la reducció i també potenciar i fer de hub de l’economia circular. En aquest sentit, el vicealcalde i responsable de Medi Ambient, Arturo Prades, apunta que "l’esforç de l’equip de govern en millorar cada dia un aspecte cabdal en un municipi com el nostre com és la gestió responsable de residus i la neteja és evident, i continuarà així. Volem seguir superant per la banda altíssima les directives europees en reciclatge i recollida selectiva, i sobretot, seguir apostant en tots els aspectes que facin de Calonge i Sant Antoni un municipi més sostenible, respectuós amb el medi ambient, i alineat completament amb els objectius de desenvolupament sostenible que preveu la ONU en la seva agenda 2030".

Paral·lelament, l'Ajuntament ha anunciat que també ha implementat millores en la gestió de residus: s'han ampliat els horaris de servei de la deixalleria actual, s'ha incrementat la freqüència de recollida d'escombraries en els punts de contenidors, s'ha millorat tot el sistema de senyalització dels punts de recollida, i s'ha doblat el servei de neteja manual als dos nuclis urbans del municipi.

Per altra banda, l’alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, afegeix que "la nova deixalleria s’emmarca en l’objectiu d’oferir serveis de qualitat a la ciutadania, i forma part del projecte Smart City que permet una gestió més eficient els recursos municipals i amb menys impacte ambiental". Soler conclou que "la nova deixalleria serà un equipament modern i que oferirà un millor servei a la ciutadania de Calonge i Sant Antoni".